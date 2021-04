Elisa Isoardi avrebbe lasciato l’Isola dei Famosi per un contratto stipulato con Mediaset. Questa l’indiscrezione che sta girando in questi giorni sul web, ma per ora nulla di confermato. La conduttrice ha abbandonato l’Isola di Ilary Blasi per un problema di salute da risolvere in Italia.

Elisa Isoardi e l’abbandono dell’Isola

Elisa Isoardi ha fatto un bel percorso all’Isola dei Famosi. Tanti i fan che la davano per vincitrice, sia per la resistenza dimostrata nelle prove fisiche sia per la bravura nel gestire i rapporti con gli altri naufraghi. Nelle scorse settimane, tuttavia, la Isoardi ha avuto un incidente all’occhio durante la preparazione di un pasto, e ha deciso di lasciare l’Isola.

Naturalmente, l’infortunio rappresenterebbe una motivazione valida per lasciare il reality, ma molti telespettatori hanno visto in questo una montatura. Secondo alcuni, infatti, l’incidente non sarebbe stato così grave da abbandonare il programma, come avrebbe confermato, a loro parere, il primo post della Isoardi in cui rincuora i suoi fan sulla sua salute sostenendo che non sia nulla di grave e che sta bene.

Elisa Isoardi ha lasciato l’Isola per contratto? Le indiscrezioni

In questi giorni, inoltre, sarebbero emerse nuove indiscrezioni su Elisa Isoardi e il suo ruolo all’Isola.

Secondo alcune fonti, infatti, l’ex naufraga avrebbe lasciato il reality a causa di motivi contrattuali che le avrebbero impedito di proseguire la sua avventura nelle Honduras. Si ipotizza, infatti, che la Isoardi abbia firmato un contratto con Mediaset che prevedesse la sua partecipazione a 8 puntate dell’Isola in cambio della conduzione di un programma. Secondo Dagospia, infatti, “Elisa Isoardi ha lasciato in anticipo L’Isola dei Famosi dopo l’infortunio a un occhio. Nei giorni precedenti alla sua uscita diverse fonti assicuravano che l’ex compagna di Salvini avrebbe lasciato il reality: ‘Ha firmato per otto puntate’”.

Concludendo, il portale web ha sostenuto: “Tutto inventato? No, la concorrente avrebbe realmente avuto problemi visivi ma non tali da richiedere l’uscita dal gioco. La Isoardi può sorridere: nel suo futuro a Mediaset ci saranno nuovi progetti”. Per ora, in ogni caso, si tratta solo di rumors, non c’è nulla di confermato.