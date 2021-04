Maria Finizio è la moglie di Amedeo Grieco. Mentre il marito è famosissimo per essere membro del duo comico Pio e Amedeo (in onda queste settimane con Felicissima sera) di Maria Finizio si conoscono poche informazioni.

Chi è Maria Finizio, la moglie di Amedeo Grieco

Maria Finizio e Amedeo Grieco vivono a Foggia, città di origine di entrambi, dove si sono conosciuti e innamorati. A differenza di Pio D’Antini e di sua moglie Cristina Garofalo, la coppia ha preferito continuare a vivere nella città pugliese piuttosto che trasferirsi a Milano. È a Foggia, infatti, che crescono i loro due ha bambini, Federico, nato nel 2015, e Alice, nata nel 2018.

Maria Finizio è lontana dal mondo dello spettacolo e fa la mamma a tempo pieno. Nonostante la notorietà di Amedeo, la coppia è rimasta molto riservata.

Maria Finizio su Instagram

Maria Finizio è molto riservata sulla sua vita privata, nonostante la notorietà del marito. Tuttavia, condivide molti post sul suo profilo Instagram, grazie a cui si può scoprire qualcosa in più su di lei. In occasione della festa del papà, la Finizio ha dedicato un post al padre, mancato una decina di anni fa. “Il mio papà è volato in cielo 10 anni fa e non sapete quanto mi manchi ogni giorno.

Oggi poi e in ogni ricorrenza manca ancor di più”, ha scritto.

Non è mancato un riferimento al suocero, il papà di Amedeo presente anche alla prima puntata di Felicissima sera, con cui evidentemente ha un bellissimo rapporto. “Auguro anche qui a mio suocero tanti auguri per oggi“, ha scritto. “Lui è un padre straordinario e lo augurerei a tutti”.

Maria Finizio, il ricordo per la madre di Amedeo

Maria Finizio ha dedicato molti post anche alla suocera, la mamma di Amedeo morta recentemente all’età di 57 anni. “Tra noi non è stato un colpo di fulmine, io e te ci siamo incontrate pian piano fino a quando tu sei diventata il mio punto di riferimento imprescindibile!

Sei diventata con il tempo una seconda mamma, il punto di riferimento che ormai non avevo da anni ed ora che sei andata via io mi sento nuovamente sola!”, ha scritto, rivelando il loro profondo legame. “Rossella ti ringrazio con tutto il cuore per avermi accolta, per il sostegno incondizionato che mi hai donato, per l’amore inesauribile per i tuoi nipoti. Mi manchi tanto!”, ha concluso.

Maria Finizio e l’amore per Amedeo

Da alcuni post su Instagram, emerge la complicità tra Maria Finizio e il marito Amedeo Grieco.

A testimoniarlo anche il post in cui lo sostiene per la prima di Felicissima sera. “Sono orgogliosa di te e di Pio, per quanta dedizione, energia e amore ci mettete! In bocca al lupo amore, in bocca al lupo a voi due….noi siamo qui a sostenerti ed aspettarti“, ha scritto. Oppure quello dedicatogli per la festa del papà. “Auguri al padre dei miei figli che è eccezionale con Alice e Federico e che ama più della sua stessa vita, sono stata fortunata”, ha scritto.

Figli di Amedeo Grieco e Maria Finizio

Non mancano i post che ritraggono i due bambini della coppia, Federico e Alice. In particolare, dato che lei è figlia unica, ha spiegato che il suo desiderio era proprio quello di avere due figli che si supportassero sempre a vicenda.

In un post ha scritto: “Non so cosa significhi avere un fratello o una sorella ed è per questo che ho voluto che il mio primo figlio non restasse solo. Mi auguro che il loro legame sia indissolubile”. E ancora, in uno degli ultimi post: “Mi emoziona ogni volta vedervi così vicini e complici…. sono davvero felice per voi che sarete (spero) per sempre il prolungamento l’uno dell’ altro e mai soli!”.