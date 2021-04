Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 24 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Sagittario.

Nel corso di questo sabato la vostra forma fisica si prospetta come decisamente buona, cari amici del Sagittario! Potreste sfruttarla per sciogliere tutte quelle tensioni che avete accumulato nel corso della settimana, dedicandovi all’attività fisica oppure ad una piccola gita o escursione in compagnia della vostra dolce metà o degli amici di una vita!

Potreste essere spinti a chiudervi in voi stessi, schiacciati dalle preoccupazioni e dalle ansie passate. Cercate, per quanto possibile, di evitarlo, tenendovi occupati in qualche modo.

Oroscopo Sagittario, 24 aprile: amore

La Luna e Marte che occupano posizioni dissonanti per voi amici del Sagittario, potrebbero causarvi qualche piccolo problema nella coppia. Seppur generalmente non siete gelosi, sembra che questo sentimento potrebbe rovinare un po’ la tranquillità del fine settimana.

Piuttosto che farvi guidare dai sentimenti negativi, provate a parlarne con la vostra dolce metà, potrebbe aiutarvi a vedere le cose sotto un punto di vista differente, oppure potrebbe comprendervi e agire di conseguenza. Insomma, evitate di litigare e ne gioverete sicuramente!

Oroscopo Sagittario, 24 aprile: lavoro

Cercate, tra sabato e domenica, di sciogliere tutte quelle brutte tensioni che avete accumulato nel corso della settimana, lavorativa e non. Non ha senso farsi rovinare il fine settimana da problemi che sono ormai passati e le cui soluzioni non possono essere trovate oggi.

Avrete bisogno di una nuova energie per affrontare la prossima settimana, e il weekend è il modo migliore per ricaricare le pile.

Oroscopo Sagittario, 24 aprile: fortuna

La Dea bendata è distante dalla vostra orbita, cari Sagittario. Cercate quindi di non farci troppo affidamento e di non sfidarla, potreste solo finire per essere sconfitti, rimanendoci male e sentendovi frustrati.