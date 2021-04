Vittoria, la figlia di Fedez e Chiara Ferragni compie un mese: i festeggiamenti in casa Ferragnez e il video con Leone

Vittoria, la figlia di Fedez e Chiara Ferragni, compie un mese oggi. I suoi social-genitori la festeggiano postando anche un tenero video della neonata con il fratello Leone.

Il primo mese di Vittoria: i festeggiamenti in casa Ferragnez

È già passato un mese da quando è nata Vittoria, la secondogenita di Fedez e Chiara Ferragni. In queste poche settimane la coppia non ha mancato di postare sui social foto della piccola, che ha da subito conquistato i fan dei suoi genitori. Oggi, in particolare, tutta la famiglia Ferragnez è unita per festeggiare il primo mese della piccola di casa.

La mamma, Chiara Ferragni, infatti, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una serie di fotografie che ripercorrono alcuni momenti di questo mese appena trascorso.

Le prime foto in ospedale, le prime foto con lei e con Fedez, un book, insomma, di queste prime settimane della piccola Vittoria. “Un mese fa sei nata e ti vogliamo bene ogni giorno di più Vittoria”, ha scritto la Ferragni. Tantissimi i commenti dei fan, che hanno voluto in questo modo festeggiare anche loro la piccola.

Il primo mese di Vittoria. Il video con il fratellino Leone

Anche il papà, Fedez, ha pubblicato qualcosa sul suo profilo per festeggiare la figlia Vittoria.

Si tratta di un video, diviso in tre parti nelle stories di Instagram, in cui la neonata è ripresa insieme al fratello Leone. Il primogenito dei Ferragnez era già stato protagonista di un tenero video quando la piccola Vittoria era arrivata a casa appena nata.

Nella prima parte del video pubblicato oggi da Fedez, i due bambini si guardano con grande tenerezza (e anche un pizzico di curiosità). Quando Vittoria sorride al fratello, Fedez esclama: “Ti sta facendo un sorrisone! Ha detto ‘buongiorno fratellone!’”. E Leone replica felice: “Ha fatto un sorriso!”. Nella seconda, Leone accarezza amorevolmente la sorellina dicendole “Ciao!

”, e la piccola si muove nella carrozzina tutta contenta. Nella terza, infine, Leone si interroga curioso sui suoni che fa la piccola Vittoria: è singhiozzo, ruttini o qualcos’altro?