Anticipazioni Verissimo puntata del 24 aprile 2021: tutti gli ospiti di Silvia Toffanin

La puntata di Verissimo di sabato 24 aprile 2021 sarà ricca di ospiti speciali anche dal talent show di Amici, di nuovo protagonista ai microfoni di Silvia Toffanin. L’ultima eliminata del talent, Martina Miliddi parlerà alla conduttrice del suo percorso nella scuola. Inoltre, ci sarà anche un ospite della scorsa edizione del Grande Fratello Vip.

Martina Miliddi, Lorella Cuccarini e Arisa: ospiti a Verissimo

La ballerina di latino Martina Miliddi, racconterà a Silvia Toffanin come ha vissuto l’esperienza ad Amici tra crescita personale e critiche che l’hanno accompagnata per tutto il suo percorso nella scuola.

Dopo l’eliminazione la bella ballerina scrive su Instagram: “Ora do spazio alla nuova me, e alla mia nuova vita, sperando che sia ricca di emozioni e opportunità”. Lorella Cuccarini e Arisa racconteranno invece come stanno vivendo l’esperienza della squadra al serale, in collegamento remoto direttamente dalla scuola di Amici.

Paolo e Massimo Ciavarro: padre e figlio si raccontano a Silvia Toffanin

Paolo e Massimo Ciavarro racconteranno il loro rapporto padre-figlio a Verissimo. Massimo Ciavarro, sex symbol anni’ 70 ha recitato in diverse pellicole di successo come: Sapore di mare 2, Fiori di Zucca e Celluloide.

Paolo Ciavarro invece, si è distinto per la sua grande educazione e sensibilità la scorsa edizione del Grande Fratello Vip. Durante il suo percorso nella casa, ha trovato l’amore e si è fidanzato con Clizia Incorvaia. Dopo il reality, i due si sono ritrovati e, ad oggi, stanno ancora insieme.

Donatella Rettore e Marcella Bella: per la prima volta insieme a Verissimo

Donatella Rettore e Marcella Bella saranno ospiti nella puntata di sabato 24 aprile. Le due star avrebbero dovuto comparire già la scorsa puntata ma non è stato possibile a causa dello speciale sul funerale del Principe Filippo.

Le due cantanti cult anni’ 70-80 si racconteranno a Silvia Toffanin, per la prima volta insieme e amiche.

Don Davide Banzato e Gianluca Gazzoli

Don Davide Banzato parlerà a Silvia Toffanin del suo percorso spirituale e presenterà il suo libro Tutto ma prete mai. Don Davide è molto attivo nel sociale, sopratutto nella comunità Nuovi Orizzonti con una particolare attenzione alle problematiche giovanili, legate alla tossicodipendenza. Gianluca Gazzoli, speaker di Radio Deejay, confesserà alla conduttrice i suoi problemi di salute messi nero su bianco nel libro Scosse – la mia vita a cuore libero.

Monica Guerritore: racconterà la sua carriera a Verissimo

L’attrice Monica Guerritore ripercorre la sua lunga carriera teatrale e artistica a Silvia Toffanin, lasciandosi andare anche ad alcuni aneddoti personali e privati. Monica è una delle più note ed importanti attrici del panorama cinematografico italiano.