La cantante Giorgia ha spento le sue prime 50 candeline nella giornata di ieri. Come tutti in questi mesi di Covid, anche lei si è dovuta accontentare degli auguri virtuali di amici e colleghi, che le hanno riservato affettuosi messaggi pubblici. La festeggiata ha quindi condiviso un post su Instagram in cui si mostra immersa in una nuvola di palloncini, per ringraziare tutti coloro che hanno pensato a lei.

Giorgia compie 50 anni: gli auguri di amici e colleghi

Quella di ieri è stata una giornata davvero importante per la cantante Giorgia. L’artista ha infatti compiuto 50 anni e in molti le hanno fatto gli auguri via Instagram per il suo compleanno.

Colleghi e amici del mondo dello spettacolo hanno usato le loro storie Instagram e hanno commentato un post pubblicato dalla stessa festeggiata con parole di grande affetto nei suoi confronti.

“Buon compleanno Splendore”, ha scritto Emma pubblicando una loro fotografia insieme, probabilmente scattata dietro le quinte di qualche spettacolo. “Auguri sei sempre bellissima” ha commentato invece Arisa a lato di un simpatico selfie postato dalla stessa Giorgia. Proprio quest’immagine ha raccolto un numero elevatissimo di pensieri da parte dei volti noti a lei più vicini: Virginia Raffaele, Levante, Miriam Leone, Enrico Nigiotti, Giulio Golia, Flora Canto, Rudy Zerbi, Margo Mengoni, Lorella Cuccarini e molti altri.

La cantante Emma pubblica uno scatto con l’amica e collega Giorgia nel giorno del suo compleanno

Divertenti i commenti di Carlo Conti, che la chiama “ragazzina”, e di Enrico Brignano che svela a tutti un dettaglio inaspettato: “Auguri vicina di casa”. Anche Elisa, altra grande artista del panorama italiano, ha voluto dedicare un messaggio alla collega e amica: “50giri di libertà, di talento puro, di benedetta testardaggine ( quella vera dei più grandi ) e svariati chili di coraggio di seguire il tuo istinto sempre.

Giri giri e non ti prenderanno mai! Auguri Beastie Giò mia. Daje tutta sempre”.

Il post di Giorgia: “Ciao vado a piagne”

Se Carlo Conti la chiama ancora “ragazzina” un motivo c’è. La cantante ha infatti pubblicato un selfie in cui appare raggiante e intenzionata a godersi al meglio il suo speciale compleanno. Nello scatto, Giorgia si mostra sorridente e letteralmente immersa in una nuvola di palloncini colorati, fra i quali ne spunta uno con la scritta “Happy Birthday”.

Mantenendo l’ironia che da sempre la contraddistingue, la cantante ha commentato l’immagine mescolando un po’ di italiano, un po’ di inglese e un po’ di dialetto romano, e ha ringraziato quanti le hanno rivolto un pensiero di auguri: “E quindi è oggi!

j’amo fatta fiftyrounds- ha iniziato ironica- comunque il tempo si piglia tante cose ma ai legami dà valore e il nostro è potente da mó! Grazie grazie per questo affetto incredibile vi abbraccio tutti, io e i palloncini, ciao vado a piagne”.

Il post pubblicato da Giorgia in occasione del suo 50esimo compleanno

Compleanno di Giorgia: il pensiero del compagno Emanuel Lo

Sembra proprio che Giorgia abbia scelto di celebrare il suo compleanno sin dalle prime ore del giorno.

Ieri, infatti, il suo compagno Emanuel Lo ha postato un dolce selfie di coppia che li vede a colazione al bar dopo mesi di chiusure a causa del Covid. Il ballerino e coreografo è al fianco della cantante dal 2004 e nel 2010 i due sono diventati genitori di Samuel.

Tornando al selfie di coppia, Emanuel ha voluto cogliere la palla al balzo e nel condividere quel particolare momento sul suo profilo Instagram ha rivolto pubblicamente gli auguri di buon compleanno alla compagna: “Colazione del 26! Auguri @giorgiaofficial l’esperienza ti rende sempre più bella e a me sempre più cretino” ha scritto il ballerino suscitando le reazioni dei fan, che hanno commentato con cuoricini e frasi d’affetto.