Natalia Paragoni, fidanzata dell’ex gieffino Andrea Zelletta, ha raccontato in un’intervista alcune esperienze dolorose della sua vita. La Paragoni, che è stata corteggiatrice a Uomini e Donne, ha infatti confessato di aver perso un bambino e di come la cosa le abbia dato molto dolore. A complicare le cose, una relazione tossica, entrambe le cose prima che si mettesse insieme ad Andrea Zelletta.

Natalia Paragoni: il racconto della relazione morbosa

L’occasione per aprirsi è arrivata tramite un’intervista a Diva e Donna, i cui principali passaggi sono stati ripresi da numerosi tabloid. Natalia Paragoni ha anticipato qualche passaggio di La vita secondo Naty, libro autobiografico scritto dalla stessa ex corteggiatrice di Maria De Filippi.

In questo, la Paragoni ha riferito che nel suo passato, prima di Zelletta, si è ritrovata a vivere un rapporto con una persona estremamente gelosa.

Nei passaggi riportati, la 23enne ha infatti raccontato che “È stato un amore vissuto in modo sbagliato e che mi ha fatto sentire sbagliata“. Tutto è accaduto qualche anno fa, quando Natalia era ancora molto, forse troppo giovane: “Ne ho preso coscienza a 19 anni, guardando le mie amiche. Loro potevano uscire vestite in un modo che io non potevo permettermi.

Dovevo girare sempre con la testa e lo sguardo bassi“.

Natalia Paragoni e l’aborto, la confessione della fidanzata di Andrea Zelletta

Nell’intervista e nel libro, Natalia Paragoni parla di quello che è stato un amore tormentato, nato in estate e diventato via via sempre più importante ma al contempo tossico. Non è stata questa però l’unica esperienza negativa che l’attuale fidanzata di Zelletta ha confessato. Dopo quella storia, infatti, la donna ha raccontato di aver vissuto un altro amore e di essere rimasta anche incinta. Un evento, questo, inizialmente accolto molto bene.

“Il desiderio di maternità in me è nato presto. Quando sono rimasta incinta ero felice, ma avevo i paraocchi“. Come ha raccontato lei stessa, secondo quanto riportano le fonti, “non conoscevo bene il mio compagno, ero impulsiva e immatura. Purtroppo ho perso il bambino, è stato un dolore immenso“.

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta: la storia d’amore

Dopo aver perso il bambino, Natalia Paragoni è poi arrivata a conoscere quello che tuttora è il suo fidanzato: i due si sono conosciuti nell’ambito del programma Uomini e Donne, dal quale sono usciti insieme e innamorati.

Non è stato tutto rose e fiori però: durante il periodo nella Casa del GF, sono sorti sospetti che Natalia Paragoni avesse tradito Zelletta. Invece di chiarire, la donna ha inizialmente diffidato il programma dal parlare della loro relazione, ma poi è intervenuta con un messaggio per calmare le acque.

Le cose sembrano superate ora, con la Paragoni che pochi giorni fa ha anche confessato un incidente hot: si sarebbe fatta male alla spalla per via di un movimento strano durante un rapporto sessuale con Zelletta.