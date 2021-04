La cantante e condutttrice Iva Zanicchi ha rivelato che recentemente Silvio Berlusconi si è rifatto vivo con lei. Durante una lunga intervista, non ha parlato solo del rapporto con Berlusconi, ma ha sparato a zero anche sui naufraghi dell’Isola dei Famosi che è chiamata a commentare come opinionista di Ilary Blasi.

Iva Zanicchi commossa da Silvio Berlusconi: il gesto del Cavaliere

L’occasione per parlare di Berlusconi è arrivata durante un’intervista a Panorama. Qui, Iva Zanicchi ha ripercorso la sua carriera passata e recente, gli anni in Mediaset alla guida di Ok, il prezzo è giusto – “Ancora oggi quando passo mi urlano ‘Cento, Cento‘” – e dei suoi trascorsi con Silvio Berlusconi.

Alla celebre cantante è stato chiesto in che rapporti sia oggi con lui ed ha risposto che: “Ci siamo un po’ allontanati perché negli ultimi anni non è stato facile parlare con lui. Ma di recente ha fatto una cosa che mi ha commosso“.

Iva Zanicchi ha poi raccontato che Berlusconi “si è fatto vivo, mi ha mandato un bigliettino affettuosissimo e un regalo che terrò molto caro“. Quale sia, non si sa, ma sembra testimoniare un profondo affetto e legame tra i due. Tanto che, ha rivelato la Zanicchi parlando del suo voto alle prossime elezioni “Berlusconi non lo tradirò mai ma non mi piacciono certe persone che ha intorno“.

Iva Zanicchi e l’Isola dei Famosi: la cantante spara a zero sui naufraghi

Nell’intervista la Zanicchi ha potuto anche dire la sua, senza peli sulla lingua, sui naufraghi dell’Isola dei Famosi. Già durante le puntate non lesina battute taglianti e con lei anche Tommaso Zorzi. Sul gruppo protagonista del reality di Mediaset, non ha speso parole dolci: “Devono darsi una mossa. Sono spenti ed è un peccato: il successo dell’Isola dei famosi dipende soprattutto da loro“. Poi ha aggiunto: “Non sono stupida, capisco che sia difficile vivere come vivono loro ma questi stanno in Honduras, uno dei mari più pescosi del mondo, e non riescono a pescare nulla?

Perché non vanno nella collina a prendere bacche?“.

Parole al miele invece per Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi, coi quali si diceva potesse esserci quale problema legato al contratto del vincitore del GF Vip.

