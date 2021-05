Gilles Rocca di nuovo protagonista all’Isola dei Famosi. Ancora una volta l’ex concorrente di Ballando con le Stelle ha parlato della fidanzata Miriam Galanti e del rapporto che li lega. Una relazione che ha dovuto affrontare anche il contagio da Covid-19, con tutte le conseguenti paure che ne derivano: questo perché, ha raccontato Gilles Rocca, è stato lui a contagiare la fidanzata Miriam.

Gilles Rocca ha contagiato Miriam Galanti: il senso di colpa del naufrago

All’Isola si è tornati a parlare della situazione di Gilles Rocca, che si è anche scontrato duramente con Tommaso Zorzi. Giovedì scorso il naufrago ha fatto intendere di voler essere nominato e di poter così in caso lasciare il reality.

Nelle ultime settimane si è isolato sempre di più, attirando le ire non solo dei naufraghi ma anche degli opinionisti. Stasera, lo stesso Gilles ha specificato che parte della sua stanchezza è anche dovuta al Covid-19. A questo punto, Iva Zanicchi, a sua volta malata poco tempo fa, gli ha chiesto scusa per aver preso alla leggera il suo malessere.

L’attore ne ha approfittato per rivela la sua situazione familiare: “Ho avuto mia suocera in terapia intensiva per 17 giorni e gliel’ho attaccato io.

Perchè purtroppo l’ho attaccato a Miriam“. I due, legatissimi, hanno quindi passato tutto il periodo di isolamento – e Natale, compleanni e anniversario – separati in 2 città diverse. Gilles ha aggiunto: “Il senso di colpa che uno ha, nell’aver paura di uccidere una persona che ama… Mi ha fatto molto male“. Lacrime bagnano gli occhi del naufrago, che spiega: “Partire in questo momento e non poter essere vicino a Miriam, alla mamma e ai miei genitori, è un senso di colpa talmente grande che è per questo che non voglio stare qui“.

Gilles Rocca, il video di Miriam e l’eliminazione dall’Isola

La situazione attorno a Rocca si è fatta quindi più chiara: vuole essere eliminato perché ha la testa decisamente altrove.

Non può ritirarsi però, perchè ha fatto intendere che ci sono questioni contrattuali di mezzo. Per cercare di trattenerlo, Ilary Blasi gli ha fatto pervenire un video della fidanzata Miriam Galanti: l’attrice ha provato a convincerlo a rimanere, a giocarsi le sue carte nella piena sicurezza che la troverà ad aspettarlo a casa.

Al termine del video, il naufrago è sembrato già più in dubbio se restare o meno. Il “danno” però ormai è fatto e poco dopo Gilles Rocca è stato eliminato dal televoto.

Ora dovrà decidere se restare sulla seconda Isola o tornare a casa: prevarrà il senso di colpa o la voglia di rivalsa?