L’indiscrezione viaggia veloce e si fa strada tra le colonne del gossip: “Dopo Live – Non è la d’Urso, Mediaset chiude Domenica Live“, scrive Dagospia, sganciando la bomba su quello che, secondo il sito di Roberto D’Agostino, sarebbe l’imminente futuro televisivo di Barbara d’Urso. Fuori dalla domenica pomeriggio di Canale 5.

Barbara d’Urso e Domenica Live: l’indiscrezione sulla chiusura

Dopo la chiusura anticipata di Live – Non è la d’Urso, programma domenicale in prima serata, l’orizzonte nel futuro televisivo di Barbara d’Urso si sarebbe fatto livido anche sul fronte Domenica Live. A rivelarlo è Dagospia, secondo cui la conduttrice sarebbe sul punto di concludere anche con lo spazio pomeridiano della domenica di Canale 5.

Secondo quanto riportato dal sito di Roberto D’Agostino, dunque, il tramonto dell’attuale assetto nella programmazione sarebbe prossimo a materializzarsi: “Domenica Live, tornato in onda con la versione allungata, sta ottenendo ascolti flop (tra il 10-12% domenica 2 maggio). Si lavora al dopo, sul cosa programmare e soprattutto su quali volti puntare“.

Live – Non è la d’Urso: “Chiusura definitiva“

Ma non sarebbe tutto, sempre sull’onda di quanto lanciato da Dagospia, perché intorno alla chiusura di Live-Non è la D’Urso, riporta ancora il sito, si profilerebbe la cornice di una decisione irreversibile: “Non una chiusura stagionale, come più volte ripetuto dalle parti di Cologno Monzese, ma definitiva“.

Resterebbe in piedi, stando a questa ipotesi, soltanto Pomeriggio Cinque, in onda nel pomeriggio dal lunedì al venerdì. Più volte, nel passato più e meno recente della sua carriera in Mediaset, Barbara d’Urso ha smentito i rumor sulla chiusura di questo o di quell’altro format da lei condotto, e il suo nome è spuntato anche nello spettro di un passaggio alla Rai.

A incidere sulle sorti dei talk, secondo le voci che insistono sulla cornice delle future scelte del Biscione, sarebbe un sensibile calo negli ascolti.

