Il ritorno di Ida Platano a Uomini e Donne ha confermato ancora di più la definitiva rottura dei rapporti con l’ex Riccardo Guarnieri che nel dating show ha poi trovato l’amore con Roberta Di Padua. Alcune dichiarazioni della parrucchiera bresciana sulla crisi che la nuova coppia sta affrontando però non sembrano essere andate a genio ai fan del programma. Qualcuno è arrivato addirittura a augurarle la morte attraverso i social, scatenando la sua immediata reazione.

Il commento di Ida Platano sulla crisi fra Riccardo e Roberta

In una delle ultime puntate di Uomini e Donne già registrate e non ancora andate in onda, lo studio di Maria De Filippi ha accolto il ritorno di Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri.

La coppia aveva lasciato il programma qualche mese fa per vivere l’amore lontano dai riflettori, ma qualcosa sembra non funzionare fra i due. Sembra infatti che la donna si sia lamentata dell’atteggiamento di Guarnieri, con il quale litigherebbe spesso per via delle opinioni contrastanti. Roberta avrebbe quindi ammesso di sentire che i suoi sentimenti stiano ormai scemando. Gli aggiornamenti sulla loro crisi di coppia non avrebbero lasciato indifferente un altro grande amore di Guarnieri a Uomini e Donne: Ida Platano.

La dama occupa ormai da qualche settimana la sua poltroncina all’interno del programma, in cui è tornata sperando di trovare davvero l’amore. Riccardo Guarnieri appartiene al suo passato, ma il ricordo dell’esperienza vissuta al suo fianco sembra essere ancora vivo in lei. Sentendo le parole di Roberta infatti, Ida ha riconosciuto molti degli atteggiamenti dell’uomo che in passato non aveva apprezzato. Pare che la Platano abbia ammesso di comprendere le sensazioni provate dalla nuova compagna dell’uomo, che a suo avviso sarebbe sempre il problematico della coppia.

La parrucchiera avrebbe inoltre spiegato di essere spesso stata fatta passare come la “cattiva nella relazione” dall’ex e di credere che i fatti stiano dimostrando l’esatto contrario.

La reazione del pubblico alle parole di Ida Platano

Come riportano le anticipazioni della puntata, il pubblico in studio ha accolto con un lungo applauso le affermazioni di Ida Platano dimostrando così di approvare la sua opinione. Sembra invece che Riccardo Guarnieri abbia preferito non rispondere all’ex, mostrandosi comunque infastidito.

La reazione del pubblico via social invece si è rivelata essere di tutt’altro tipo.

Pare infatti che poco dopo la diffusione delle anticipazioni della puntata Ida Platano abbia ricevuto commenti dai toni particolarmente duri sul suo profilo Instagram. “Vai a morire” le ha scritto un hater, destando in lei un’immediata reazione di rabbia.

Ida Platano contro chi le augura la morte

Spiacevolmente stupita dal commento ricevuto dal “leone da tastiera”, Ida Platano non ha potuto ignorare la gravità delle parole scritte dall’utente Instagram. Come riporta AnticipazioniTv, la donna ha infatti definito “vergognoso” il gesto dello sconosciuto e ha ricordato che “la morte non si augura a nessun essere umano”.

Mostrandosi furiosa attraverso il suo profilo Instagram, la Platano ha quindi annunciato l’intenzione di non lasciare correre quanto accaduto. “Chi ha scritto si prenderà le conseguenze” ha chiarito, lasciando intendere la scelta di intraprendere provvedimenti per vie legali.