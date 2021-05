Isola dei Famosi 2021, annullato il televoto e riaperto subito dopo: cosa sta accadendo dopo l'abbandono di Ubaldo Lanzo

Come già si era ipotizzato, la produzione de L’Isola dei Famosi non ha potuto fare altro che rivedere il televoto in corso alla luce dell’improvviso abbandono di Ubaldo Lanzo, che era in nomination, per motivi di salute. Instabile la corrente edizione del reality di Canale 5 che ora, oltre a dover fare i conti con un eliminato d’ufficio ha dovuto rivedere anche i termini del televoto in corso.

Ubaldo Lanzo abbandona l’Isola dei Famosi: annullato il televoto

Tutto va come sembrava già dovesse andare: la produzione dell’Isola dei Famosi ha infatti deciso di annullare il televoto che era stato aperto lunedì scorso e che vedeva in nomination Ubaldo Lanzo, la Tittocchia, la Stabile e Robero Ciufoli.

Una decisione doverosa quella presa dalla produzione del reality di Mediaset alla luce di quello che è stato l’improvviso abbandono di quest’oggi di Ubaldo Lanzo. Il cromatologo e stilista ha infatti deciso di lasciare il gioco per tornare immediatamente in Italia per sottoporsi a visite mediche. Sembra infatti che già da tempo Ubaldo Lanzo lamentasse un problema ai denti che gli provocava una grande sofferenza da aggiungersi a tutti i patimenti dovuti alla vita da naufrago.

Aperto un nuovo televoto tra Miryea Stabile, Emanuela Tittocchia e Roberto Ciufoli

Annullato dunque il televoto in corso, la produzione dell’Isola dei Famosi ha poi deciso di aprirne quest’oggi uno nuovo che permarrà attivo fino a domani.

Il nuovo televoto chiama ovviamente in causa i restanti naufraghi già in nomination, con una sfida ora a 3 e non più a 4 come lo era prima che Ubaldo Lanzo abbandonasse le Honduras. C’è però apprensione anche dopo l’abbandono di Lanzo: a preoccupare sono anche le condizioni di salute di Awed, lo youtuber napoletano che avrebbe perso molto peso in queste settimane e il suo fisico quasi scheletrico inizia a destare preoccupazione anche al pubblico a casa che si sta mobilitando sui social chiedendo che vengano date porzione di cibo ai naufraghi, quest’anno più che mai provati dalla fame.

Isola dei Famosi 2021: l’annuncio dell’apertura di un nuovo televoto

