Angela Melillo ha avuto un malore all’Isola dei Famosi e ha dovuto lasciare Playa Primitiva per un controllo medico. Un’edizione sfortunata per Ilary Blasi, che ha dovuto fare i conti con molti naufraghi infortunati che hanno dovuto lasciare L’Isola dei Famosi anzitempo, tra cui Elisa Isoardi e Paul Gascoigne. I compagni di Angela Melillo hanno inoltre dovuto prendere una decisione in sua assenza che potrebbe pesarle in caso riuscisse a tornare per la puntata di stasera venerdì 7 maggio.

Angela Melillo ha un malore all’Isola dei Famosi

La naufraga non si è sentita bene e ha momentaneamente lasciato Playa Primitiva per accertamenti medici.

L’attrice è stata accompagnata da Valentina Persia, che l’ha aiutata a raggiungere la barca per dirigersi da un medico. Un malore di cui non si sa molto, su cui probabilmente si avranno maggiori informazioni durante la puntata serale di venerdì 7 maggio.

Valentina Persia aiuta Angela Melillo a salire sulla barca

La scelta per la prova leader

Subito dopo l’allontanamento di Angela Melillo, una comunicazione è arrivata ai suoi compagni di gioco. I naufraghi hanno dovuto scegliere un naufrago che non parteciperà alla prova leader della serata, ad esclusione di Miryea Stabile, già in nomination.

Il nome di Angela Melillo è il primo che viene in mente ai naufraghi, ma Andrea Cerioli pensa che sia scorretto escluderla senza aver sentito la sua opinione. Sono Ignazio Moser e Miryea Stabile ha sostenere che i problemi di salute varrebbero l’esclusione di Angela, non essendo chiaro come si sentirà se tornerà in tempo. Valentina Persia decide di autoescludersi, ma non è chiaro se questo sarà un problema per l’attrice.

I naufraghi leggono la pergamena

I naufraghi sempre più provati dall’Isola dei Famosi

L’Isola dei Famosi sta avendo un impatto pesante sul fisico dei naufraghi.

Gli ultimi ad aver avuto problemi, solo poco tempo fa, sono stati Andrea Cerioli, che ha avuto un malore, e lo sfortunato Ubaldo Lanzo, costretto ad abbandonare dopo essersi rotto tre denti. La scarsa alimentazione gli avrebbero reso difficile continuare la terapia, e per questo ha detto addio all’Isola dei Famosi.

I fan si sono inoltre molto preoccupati per Awed, eccessivamente dimagrito. Lo youtuber sarebbe anche svenuto, ma è stato immediatamente soccorso da un medico.

