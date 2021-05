Barbara d’Urso è da anni regina incontrastata del gossip, e certamente la sua esperienza le è valso il diritto di dare qualche consiglio. La conduttrice ha voluto chiarire in merito ad alcune frasi che le sono state attribuite sulla polemica per Diletta Leotta, che si è molto lamentata per l’invadenza dei giornali. Barbara d’Urso non le avrebbe mai detto di “stare zitta” ma, mentre spiegava il suo punto di vista sulla faccenda, ha detto alcune frasi che potrebbero essere riferite a tutt’altre voci.

Barbara d’Urso: “A Diletta Leotta mai detto di stare zitta”

Nella puntata di Pomeriggio Cinque, Barbara d’Urso ha ripreso uno dei gossip più caldi della stagione, infarcito dallo sfogo di Diletta Leotta su Instagram.

La conduttrice chiarisce su alcune frasi che avrebbe detto in merito alla questione, un consiglio che sarebbe stato frainteso.

“Si è tanto parlato di Diletta Leotta, delle foto, lei che ha detto ‘I paparazzi mi inseguono’. Hanno anche scritto ‘La d’Urso ha detto a Diletta Leotta, stai zitta“, dichiara la conduttrice, “No, le ho dato un piccolo consiglio. Lei è molto giovane e io molto, molto meno giovane rispetto a lei, quindi lascia stare, non metterti in polemica“.

La regola d’oro di Barbara d’Urso

Barbara d’Urso, che sulla sua vita privata è stata effettivamente sempre ermetica, continua spiegando che è “Meglio tacere.

Più si leggono polemiche, più si leggono notizie assolutamente false, più si deve tacere. Stare zitte, perché poi arriveranno i fatti e si scoprono le verità“.

La replica sulle voci dei problemi con Mediaset?

Le parole della conduttrice di Pomeriggio Cinque sembrano però riferirsi anche ad altro. Recentemente è stato un susseguirsi di indiscrezioni sulla stella cadente di Barbara d’Urso a Mediaset, con alcuni che sostengono che anche Domenica Live si avvierebbe verso la chiusura.

Da settimane si affollano voci che riportano della guerra tra Maria De Filippi e Carmelita, con quest’ultima costretta a rinunciare ad alcune prerogative con la scusa del budget. I suoi programmi sarebbero nel mirino e le notizie rimbalzano su ogni testata, ma d’Urso non ha mai replicato né fatto allusioni al clima arroventato che ci sarebbe a Cologno Monzese. Se a buon intenditor poche parole, le frasi di Barbara d’Urso in questo caso potrebbero essere un avvertimento su chi scommette sulla sua fine a Mediaset.

