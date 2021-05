Brutte notizie per lo chef pasticcere Damiano Carrara e la fidanzata Chiara Maggenti. Con un video pubblicato sui social, i due hanno annunciato ai loro follower e amici che l’atteso matrimonio in programma nei prossimi mesi è stato rinviato. Il motivo alla base della sofferta scelta è l’incidente capitato alla donna poche settimane fa, che necessita di un lungo tempo di guarigione.

Damiano Carrara e Chiara Maggenti, rinviato il matrimonio dello chef

Damiano Carrara, volto noto per programmi culinari come Bake Off e Cake Star, è costretto a rinviare il matrimonio con la fidanzata. Così come aveva annunciato le liete nozze insieme a Chiara Maggenti, ovvero a mezzo social, ora ha pubblicato un video per dare la cattiva notizia ai fan.

I due (assieme al cane) hanno reso nota la cosa dicendo innanzitutto: “Volevamo ringraziare tutti quanti per l’amore e l’affetto avuti nei confronti di Chiara“, vittima di un brutto incidente nel corso delle scorse settimane.

Quindi l’annuncio: “Abbiamo una notizia importante: abbiamo preso le nostre decisioni, abbiamo parlato tanto, confrontati a lungo. Purtroppo abbiamo deciso di rimandare il matrimonio, che sarebbe stato il 26 giugno prossimo”.

Damiano Carra, cosa è successo alla fidanzata Chiara

Il riferimento nel messaggio pubblicato dallo chef riguarda quello che è successo a Chiara Maggenti a metà aprile.

Sempre con un video su Instagram, Damiano Carrara aveva fatto sapere che la donna era caduta a terra battendo molto forte la schiena. Il risultato è stata la frattura di una vertebra, che ora è uno dei motivi per il rinvio del matrimonio. “Dopo la risonanza ci vorranno altri 2-3 mesi prima che tu tornare a essere te stessa” dice Damiano nel video, rivolto a Chiara.

Non è l’unico motivo, riferisce la coppia: “In più il Covid non migliora la situazione.

Ci teniamo a fare una cosa bella“. La fidanzata del popolare chef aggiunge: “Ci teniamo a viverla serenamente, l’organizzazione ora è difficoltosa. È un senso quasi di responsabilità che sentiamo dentro e unitamente alla cosa che è successa abbiamo deciso così“. Per i fan però arriva la bella notizia, perché i due hanno già scelto la prossima data: Damiano e Chiara si sposeranno il 9 luglio 2022. Con la speranza che, per allora, si sia già ritornati alle grandi feste con amici e parenti.

Guarda il video