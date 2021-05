Dopo il successo di Storie Italiane, la celebre conduttrice e giornalista Eleonora Daniele si starebbe preparando a lasciare la TV tra lo stupore degli spettatori: “Mi sto costruendo il mio futuro da psicoterapeuta. Da grande farò la psicologa”.

Eleonora Daniele: “Una vita futura“

L’inaspettata rivelazione arriva sulla rivista Diva e Donna, durante un’intervista molto personale in cui Eleonora Daniele ha raccontato anche della sua vita privata e della sua bambina Carlotta. “Una vita parallela? No, una vita futura. Da qui a 5 anni mi vedo esercitare da psicologa con tanto di diploma”, ha proseguito sulle pagine del settimanale.

La sua intenzione è dunque molto chiara: distaccarsi dal mondo televisivo per dedicarsi ad aiutare le persone.

Eleonora Daniele: dal Grande Fratello alla Rai

A 44 anni, Eleonora Daniele non è spaventata all’idea di cambiare la propria vita, anzi, appare più determinata che mai. La sua carriera l’ha vista protagonista di oltre 30 tra programmi, serie televisive e film, esordendo di fatto con la seconda edizione de Il Grande Fratello nel 2001. La Daniele è approdata in Rai con lo speciale di Rai 2 L’Italia dei porti nel 2003 e, da allora, il suo volto è diventato familiare nel servizio pubblico radiotelevisivo italiano.

Eleonora Daniele: Storie Italiane e la prima laurea

Nel 2013, Eleonora Daniele si laurea in Scienze della comunicazione alla LUMSA e conduce con successo Storie Vere, rinominato Storie Italiane dal 2017, su Rai 1. La popolarità del programma è dovuta all’attenzione posta sulla cronaca nera, tramite il racconto in diretta dei fatti più rilevanti e il dialogo via social con i telespettatori. Eleonora Daniele è chiamata a condurre anche Il sabato italiano, spin-off di Storie italiane, nella stagione 2017/2018. Questa volta, il programma è incentrato sullo spettacolo e sulla cronaca rosa.

Eleonora Daniele e Giulio Tassoni

La scelta della Daniele di dare una svolta alla sua carriera di successo è supportata dal compagno di una vita, l’imprenditore Giulio Tassoni, sposato nel 2019 dopo 16 anni di fidanzamento. Eleonora Daniele ha raccontato a Diva e Donna il grande contributo del marito alla sua vita, anche e soprattutto nel crescere la piccola Carlotta, nata nel 2020: “C’è sempre stato nelle difficoltà”, ha sottolineato con affetto.