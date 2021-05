Come ogni giorno alle ore 16:00 Netflix aggiorna la propria classifica di film e serie tv, la Top 10 con i più visti in Italia dai sui abbonati. Scopriamo la Top 10 di oggi sabato 8 maggio 2021 con tutti i titoli in classifica.

Netflix: la classifica dei contenuti più visti oggi

Un altro giorno insieme alla classifica dei contenuti più visti in Italia del catalogo multimediale del colosso dello streaming Netflix. Oggi sabato 8 maggio 2021 non sembra essere cambiato tanto in vetta alla classifica, che vede ancora al top di questa particolare graduatoria Sex!fy. La più importante novità riguarda la seconda posizione della graduatoria con il debutto direttamente al secondo posto di Jupiter’s Legacy, serie tv che ha fatto il suo debutto sul catalogo Netflix venerdì 7 maggio 2021.

Leggi qui l’intera graduatoria di giornata con i titoli più visti in Italia:

1) Sex!ify una serie tv del 2021;

una serie tv del 2021; 2) Jupiter’s Legacy una nuova serie tv del 2021;

una nuova serie tv del 2021; 3) Suburbia killer una miniserie del 2021;

una miniserie del 2021; 4) Tenebre e ossa una serie tv del 2021;

una serie tv del 2021; 5) I Mitchell contro le macchine , un film animato sempre del 2021;

, un film animato sempre del 2021; 6) Pacific Rim: La rivolta un film del 2018;

un film del 2018; 7) L’apparenza delle cose è un film del 2021;

è un film del 2021; 8) Aquaman film sul supereroe Dc Comics de 2018;

film sul supereroe Dc Comics de 2018; 9) Fallen – Il tocco del male film del 1998;

film del 1998; 10) The serpent miniserie del 2021.

Netflix: la trama della new entry Jupiter’s Legacy

Jupiter’s Legacy ha fatto il suo debutto sul catalogo multimediale di Netflix venerdì 7 maggio 2021 ed ha da subito conquistato l’attenzione degli abbonati. La trama è intrigante e coinvolgente per quella che sembra essere una nuova saga supereroistica che terrà attaccati allo schermo tanti appassionati del genere.

Un gruppo di ragazzi decide di intraprendere un viaggio verso una misteriosa isola, dove riusciranno a trovare un modo per ottenere dei superpoteri.

Una volta tornati in patria decidono di usare i propri poteri a disposizione della collettività creando una lega di supereroi pronti a difendere gli essere umani da eventuali pericoli. Le cose iniziano a scricchiolare quando il gruppo si scioglierà a causa delle diverse visioni dei membri, che nel tempo sono diventati anche genitori, che dunque inizieranno a sfidarsi per affermare la propria visione.