La Festa della Mamma su Rai1 verrà festeggiata in compagnia di Mara Venier e della sua Domenica In a partire dalle ore 14:00. Come sempre saranno tanti gli ospiti della trasmissione in diretta nel pomeriggio di oggi: tutte le anticipazioni.

Domenica In: le anticipazioni della puntata di oggi domenica 9 maggio

Nel pomeriggio di oggi domenica 9 maggio 2021 andrà in onda come ogni settimana, ed ormai dal lontano 1976, il programma televisivo Domenica In con al timone della conduzione l’amatissima Mara Venier.

Domenica In: Vanessa Incontrada presenta Ostaggi

Nella 35esima puntata di questa edizione, “zia Mara”, come la chiamano i suoi affezionati fan, farà da padrona di casa per i tanti ospiti attesi in studio o in collegamento da remoto. Le anticipazioni della Rai rivelano la presenza di volti amati degli show televisivi come Vanessa Incontrada.

L’attrice e conduttrice spagnola sarà intervistata in qualità di protagonista del film Ostaggi e presenzierà in studio con altri due attori della pellicola che sono il famoso doppiatore Francesco Pannofino e l’attore Alessandro Haber.

Domenica In: gli altri ospiti

Saranno tanti gli ospiti che interverranno in trasmissione questa domenica, passandosi il testimone l’un l’altro.

Nel corso della puntata vedremo anche la cantante Arisa. Rosalba Pippa, questo il suo vero nome, è reduce dal successo sulla rete concorrente di Rai1 come giudice del famoso talent show presentato da Maria De Filippi, grande amica di Mara Venier. La cantante sarà in studio per una intervista e per presentare il suo nuovo singolo Ortica. Sabato prossimo, i fan la rivedranno su Canale 5 per la finale di Amici 20.

Come riporta la stessa Rai ci sarà “spazio anche per Selvaggia Lucarelli, giornalista e blogger che parlerà di un ‘amore tossico che l’ha toccata in prima persona e che fa parte del suo racconto in podcast ‘Proprio a me’“.

La puntata continuerà con la presenza in collegamento di Fabio Fazio prima, che farà un saluto ed anticiperà i temi della sua trasmissione che andrà in onda questa sera. Ci sarà anche spazio per l’attualità e la cronaca nera. In particolare si affronterà un dibattito sul Covid-19 e sui suoi effetti nel nostro Paese in presenza di esperti scienziati ed esponenti del nostro governo come il Sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri e la Ministra per gli Affari Regionali Mariastella Gelmini

La cronaca invece troverà spazio con una intervista ai genitori di Marco Vannini, morto nel 2015, per discutere del suo caso e della sentenza di condanna ai Ciontoli che ha posto fine ad un lungo caso giudiziario.