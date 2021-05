Come ogni giorno alle ore 16:00 Netflix aggiorna la propria classifica di film e serie tv con la Top 10 dei contenuti più visti in Italia dai sui abbonati. Ecco la Top 10 di oggi domenica 9 maggio 2021 con tutti i titoli delle prime dieci posizioni.

Netflix: la classifica di film e serie più visti oggi

Un altro giorno insieme alla classifica dei contenuti più visti in Italia del catalogo multimediale del colosso dello streaming Netflix. Oggi domenica 9 maggio 2021 in cima alla graduatoria della Top 10 troviamo, neanche a dirlo, Jupiter’s Legacy che si prende la vetta a due giorni dal suo esordio.

Vediamo la classifica nella sua interezza:

1) Jupiter’s Legacy una nuova serie tv del 2021;

una nuova serie tv del 2021; 2) Sex!ify una serie tv del 2021;

una serie tv del 2021; 3) I Mitchell contro le macchine , un film animato sempre del 2021;

, un film animato sempre del 2021; 4) Suburbia killer una miniserie del 2021;

una miniserie del 2021; 5) Tenebre e ossa una serie tv del 2021;

una serie tv del 2021; 6) Pacific Rim: La rivolta un film del 2018;

un film del 2018; 7) 18 regali un film italiano del 2020;

un film italiano del 2020; 8) L’apparenza delle cose è un film del 2021;

è un film del 2021; 9) Aquaman film sul supereroe Dc Comics de 2018;

film sul supereroe Dc Comics de 2018; 10) Fallen – Il tocco del male film del 1998.

Netflix: la trama della new entry 18 regali

Il film 18 regali è una pellicola italiana diretta da Francesco Amato e vede tra i protagonisti Edoardo Leo, attore comico romano di numerosi film italiani, e Vittoria Puccini, amata attrice di famose fiction del nostro Paese.

La storia raccontata nel film è ispirata ad una storia vera. Elisa, una giovane donna, muore di tumore di seno, lasciando soli il compagno e la piccola figlia. Prima di morire, però, le lascia 18 regali, uno per ogni compleanno fino al raggiungimento della maggiore età. La giovane vivrà la data del suo compleanno in maniera conflittuale tanto da scappare da casa in occasione del suo 18esimo. Senza riuscire a capire come si imbatterà nella figura della madre fino a venire a conoscenza di alcuni aspetti del passato che legano lei e i suoi genitori.