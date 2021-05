La ballerina Serena è arrivata a un passo dalla finale di Amici di Maria De Filippi, affrontando un percorso molto intenso all’interno della scuola. La giovane allieva non ha mai nascosto le sue debolezze e ha spesso parlato di una delle persone più importanti per lei al di fuori del talent: il fidanzato Alessio. Ora che la sua avventura televisiva si è conclusa, la ballerina è tornata da lui che non ha atteso un solo secondo per condividere tutta la sua gioia nel poterla riabbracciare.

Serena Marchese eliminata ad Amici: il suo percorso in breve

Al termine della semifinale di Amici andata in onda lo scorso sabato sera, i fan del programma hanno assistito all’uscita di due artisti molto apprezzati: il cantante Tancredi e la ballerina Serena Marchese.

La giovane allieva ha trascorso gli ultimi mesi all’interno della scuola, mettendosi alla prova a livello professionale e non solo. Serena ha infatti aperto il suo cuore ai compagni e a Maria De Filippi, raccontando loro i momenti più bui del suo passato e non mancando mai di ricordare il suo amore per il fidanzato Alessio. In alcune occasioni, la conduttrice le ha chiesto di parlarle del giovane chiamandolo simpaticamente “il barista” e Serena l’ha sempre presentato come una persona fondamentale nella sua vita.

Ora che Serena non è più una concorrente di Amici, ha potuto riabbracciare il suo ragazzo, che l’ha accolta con una dedica speciale.

Serena riabbraccia il fidanzato Alessio: una dedica speciale

La puntata di Amici di Maria De Filippi andata in onda sabato sera è stata registrata giovedì. Dopo la sua eliminazione quindi, Serena ha avuto il tempo di tornare a casa sua dove è molto probabile che abbia assistito alla messa in onda della semifinale. Ad accoglierla c’era proprio il fidanzato Alessio, che per mesi l’ha potuta vedere solamente attraverso lo schermo del televisore.

Appena la notizia dell’eliminazione di Serena è stata resa nota al pubblico, il giovane siracusano ha condiviso una fotografia sul suo profilo Instagram, in cui appare insieme alla bella ballerina. L’immagine li ritrae abbracciati e sorridenti di fronte a uno specchio, dietro di loro c’è ancora il borsone da viaggio dell’ormai ex concorrente di Amici.

“Sono emozioni che a parole non si possono descrivere. So soltanto che ti amo tantissimo e che spero che la vita ti inizi a dare ciò che meriti” ha commentato dolcemente Alessio, esprimendo pubblicamente il suo augurio per la ballerina.

In questi mesi di lontananza, Serena ha potuto sempre contare sul sostegno del suo fidanzato, che poco più di una settimana fa ha ribadito l’amore che prova per lei con un messaggio molto chiaro a corredo di un selfie di coppia. “Distant bodies, close hearts”, “Corpi distanti, cuori vicini” ha commentato infatti Alessio riferendosi alla partecipazione al talent della sua fidanzata.

La dedica d’amore di Alessio alla sua fidanzata Serena Marchese

Fonte: Instagram

Chi è Alessio, il fidanzato di Serena Marchese

Guardando i profili Instagram di Serena Marchese e del suo fidanzato, si nota come la loro sia una relazione che dura ormai dal 2018.

I due condividono spesso fotografie in cui compaiono insieme, mostrando così la grande complicità che li lega. Alessio ha 21 anni ed è originario di Siracusa. Come riporta Fanpage.it, il fidanzato della ballerina studia presso l’istituto alberghiero. Dalle parole di Serena a della De Filippi è inoltre emerso che Alessio lavora come barista. In questi mesi ha fatto il tifo per la sua fidanzata e spesso ha ribadito il suo amore con post e dediche social.

Il primo selfie dopo tanto tempo: Serena sorride con Alessio

In queste ore, anche Serena ha voluto celebrare il momento del suo incontro con il fidanzato Alessio via social.

La ballerina ha infatti pubblicato una storia in cui appare sorridente al suo fianco, commentandolo con una sola parola, “insieme”, accompagnata da un cuoricino rosso. Nelle ultime settimane i fan del programma avevano sperato in un possibile avvicinamento fra Serena e Aka7even, ma le primissime immagini della ragazza appena uscita dal talent parlano chiaro: nel suo cuore c’è posto solo per Alessio. Quello con il cantante dalla chioma biondissima non sarebbe altro che un profondo legame di amicizia, che fa parte dei molti rapporti affettivi che la ballerina ha avuto modo di instaurare all’interno della scuola di Amici.

Serena Marchese sorride al fianco del fidanzato Alessio dopo l’eliminazione da Amici

Fonte: Instagram

Approfondisci

Guanto di sfida tra i prof. nella semifinale di Amici: Rudy Zerbi e la Celentano riscrivono Sincerità

Aka7even fa una dedica a Napoli, ad Amici nella puntata dell’8 maggio, ma Stefano De Martino lo critica