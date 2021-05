Le Iene tornano in onda stasera, martedì 11 maggio, alle 21.10 su Italia 1. Secondo quanto riportato sulla pagina Instagram e sul sito della trasmissione, anche stasera il programma condotto da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino ha realizzato una serie di scherzi: le anticipazioni.

Le Iene anticipazioni 11 maggio: lo scherzo di Giulia Salemi a Pierpaolo Pretelli

Il primo scherzo riguarda una delle coppie più chiacchierate del momento, i Prelemi, ossia Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. I due, conosciutisi al Grande Fratello Vip, hanno intrapreso una storia d’amore. La iena Nicolò De Devitiis ha deciso di mettere alla prova la loro relazione con la complicità della Salemi, di recente ospite all’Isola dei famosi.

L’influencer, infatti, ha voluto provare quanto il fidanzato sia innamorato e fin dove si spingerebbe per stare con lei.

Dal video postato come anticipazione, emerge che lo scherzo a Pierpaolo Pretelli ha come tema il matrimonio, in particolare quello musulmano. La influencer, infatti, ha origini iraniane, e a casa Prelemi sono arrivati una serie di personaggi (attori de Le Iene) molto tradizionalisti, che hanno domandato ripetutamente a Pretelli quando si terranno le nozze.

“Amore, io sono disposto a tutto anche a diventare musulmano.

Purché non ci rompano più”, dice Pretelli nel video. La sua prima prova, quindi, sarà accettare di diventare musulmano per sposare la Salemi. Ma pare che si ritroverà anche in un triangolo amoroso e in un matrimonio combinato.

Anticipazioni Le Iene 11 maggio: lo scherzo al campione di judo Marco Maddaloni

La iena Nicolò De Devitiis ha organizzato anche un altro scherzo. Questa volta protagonista è Marco Maddaloni, campione di judo ed ex vincitore dell’Isola dei famosi che diventerà presto papà per la terza volta e che verrà messo a dura prova proprio sulla paternità.

Infatti, con la complicità della moglie, Romina Giamminelli, Le Iene hanno realizzato e fatto finta di mettere online un filmato in cui i figli di Maddaloni sembrano essere maltrattati. Il video delle anticipazioni postato da Le Iene, in realtà, rivela che si tratta di un fotomontaggio. I due bambini, infatti, sono stati ripresi mentre si divertivano a giocare con una bottiglia d’acqua. In seguito, il video è stato ritagliato e doppiato in post-produzione. Il risultato è un filmato in cui i piccoli sembrano presi in giro e obbligati a bere. La reazione del campione di judo, ovviamente, è molto forte.