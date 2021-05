La cerimonia di premiazione della 66ª edizione dei David di Donatello si svolgerà martedì 11 maggio 2021 a Roma. La premiazione andrà in diretta su Rai1 alle 21:30 e vedrà alla conduzione il volto noto della televisione pubblica Carlo Conti.

David di Donatello: cos’è e come funziona

Il David di Donatello è un riconoscimento cinematografico tutto italiano, che rappresenta uno dei premi più ambiti e prestigiosi a livello nazionale. La cerimonia si svolgerà alla presenza dei candidati di tutte le categorie, spiega la Rai in un comunicato.

I premi della kermesse sono assegnati dall’Ente David di Donatello che fa parte dell’accademia del Cinema Italiano e sono assegnati in diverse categorie.

Il simbolo del riconoscimento e nome della premiazione è la celebre statua omonima, creata dal genio di Donatello, della quale viene consegnata ai vncitori una riproduzione in miniatura.

David di Donatello: tutti i candidati dell’edizione del 2021

Martedì 11 maggio 2021 alle 21:30 andrà in onda in diretta su Rai1 la 66esima edizione della kermesse italiana che premia i migliori film dell’ultima annata. Sarà una edizione particolare, date le circostanze legate alla pandemia in corso, ma terrà ugualmente attaccati allo schermo i curiosi telespettatori che vorranno scoprire i vincitori.

Non resta che scoprire tutti i candidati in gara.

David di Donatello, miglior film

Favolacce , regia di Damiano e Fabio D’Innocenzo;

, regia di Damiano e Fabio D’Innocenzo; Hammamet , regia di Gianni Amelio;

, regia di Gianni Amelio; Le sorelle Macaluso , regia di Emma Dante;

, regia di Emma Dante; Miss Marx , regia di Susanna Nicchiarelli;

, regia di Susanna Nicchiarelli; Volevo nascondermi, regia di Giorgio Diritti.

David di Donatello, miglior regia:

Damiano e Fabio D’Innocenzo – Favolacce;

– Favolacce; Gianni Amelio – Hammamet;

– Hammamet; Emma Dante – Le sorelle Macaluso;

– Le sorelle Macaluso; Susanna Nicchiarelli – Miss Marx;

– Miss Marx; Giorgio Diritti – Volevo nascondermi.

David di Donatello, migliore attrice protagonista:

Vittoria Puccini – 18 regali;

– 18 regali; Paola Cortellesi – Figli;

– Figli; Micaela Ramazzotti – Gli anni più belli;

– Gli anni più belli; Sophia Loren – La vita davanti a sé;

– La vita davanti a sé; Alba Rohrwacher – Lacci.

David di Donatello, miglior attore protagonista:

Kim Rossi Stuart – Cosa sarà;

– Cosa sarà; Valerio Mastandrea – Figli;

– Figli; Pierfrancesco Favino – Hammamet;

– Hammamet; Renato Pozzetto – Lei mi parla ancora;

– Lei mi parla ancora; Elio Germano – Volevo nascondermi.

David di Donatello, miglior regista esordiente:

Pietro Castellitto – I predatori;

– I predatori; Ginevra Elkann – Magari;

– Magari; Mauro Mancini – Non odiare;

– Non odiare; Alice Filippi – Sul più bello;

– Sul più bello; Luca Medici – Tolo Tolo.

Laura Pausini ai David

Nel corso della serata non potrà mancare la presenza di Laura Pausini.

La cantante vive il suo anno d’oro e canterà, dal Teatro dell’Opera di Roma, il brano Io sì, il singolo tratto dal film La vita davanti a sé di Edoardo Ponti con Sophia Loren. La canzone è già stata premiata agli ultimi Golden Globes come migliore canzone originale, ed è anche arrivata a un passo dal conquistare la statuetta dell’Oscar alla miglior canzone originale.

