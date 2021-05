Tancredi è uno dei due eliminati dalla semifinale di Amici di Maria De Filippi. Il cantante è arrivato a un passo dal traguardo sognato da tutti gli allievi del programma, ma il suo talento non sembra aver convinto fino in fondo i giudici, che hanno preferito premiare altri allievi della sua categoria. Ora che il 19enne è uscito dalla scuola, è nato un vero e proprio “giallo” su una questione molto particolare: Tancredi avrebbe infatti smesso di seguire la sua coach Arisa.

Tancredi torna sui social dopo Amici

Tancredi è uscito al termine della penultima puntata di Amici di Maria De Filippi. Lui e la ballerina Serena hanno visto concludersi i loro percorso all’interno del talent a un passo dalla finale e ora sono tornati alle loro vite di sempre.

Dopo mesi trascorsi di fronte alle telecamere, ora i due ex concorrenti utilizzano i social per comunicare con i loro fan. Serena ha documentato con alcune fotografie il tanto atteso incontro con il fidanzato Alessio, mentre Tancredi ha ringraziato con alcuni video tutti coloro che gli hanno scritto messaggi in questi giorni. “Ciao raga, tranquilli non sono morto, mi sono preso solo un giorno di pausa per rivedere la mia famiglia e i miei amici, però ora ci sono, ho visto che siamo in tantissimi e non me l’aspettavo minimamente” ha esordito il cantautore.

Tancredi ha spiegato di sentirsi cresciuto tanto a livello professionale quanto a livello personale e ha rivolto la sua gratitudine a chi l’ha seguito in questi mesi ad Amici. “Voglio ancora ringraziare la produzione di Amici, soprattutto Maria De Filippi che mi ha aiutato tanto” ha dichiarato, citando la conduttrice ma non la sua ormai ex coach, Arisa. Questo dettaglio non è sicuramente passato inosservato a chi in queste ore sostiene di aver notato alcune inaspettate modifiche sul profilo Instagram del cantautore.

Tancredi smette di seguire Arisa

All’interno della scuola di Amici, Tancredi è stato seguito dalla cantante Arisa, sua coach al serale insieme a Lorella Cuccarini. Appena il cantautore di Las Vegas è uscito dal programma però, in molti si sono accorti di una stranezza fra gli utenti da lui seguiti sul suo profilo Instagram. Pare infatti che proprio Arisa non compaia in questa lista e secondo alcune indiscrezioni Tancredi avrebbe smesso di seguirla non appena uscito da Amici. Come è noto, non è possibile verificare se fino a poco tempo fa il cantautore seguisse la cantante di “Sincerità” e dunque non si esclude l’ipotesi che il “follow” di cui tanto si sta discutendo non sia mai esistito.

Sempre verificando tra i profili Instagram seguiti da Tancredi, si scopre che in questa lista compaiono i nomi dell’altra coach della sua squadra, Lorella Cuccarini e di Rudy Zerbi. All’appello mancano anche Veronica Peparini, Anna Pettinelli e Alessandra Celentano, così come i 3 giudici del talent: Stefano De Martino, Stash e Emanuele Filiberto. Effettivamente, Tancredi segue meno di 200 persone con il suo profilo pubblico e l’assenza di Arisa potrebbe non essere una novità di queste ore.

Arisa non segue Tancredi su Instagram: l’opinione dei fan

Come riporta Gossip e tv quello di Tancredi non sarebbe il solo “comportamento social” che fa discutere. Pare infatti che Arisa sia solita iniziare a seguire i suoi allievi, una volta che questi escono dalla scuola. In passato, la cantante ha infatti cliccato sul tasto “follow” per i profili di Raffaele Renda e Gaia Di Fusco. Per ora però non sembra aver fatto lo stesso per Tancredi. Nelle ultime settimane, molti fan del cantautore hanno iniziato a parlare attraverso i social di una presunta preferenza della coach per Raffaele.

La totale assenza di post dedicati all’uscita di Tancredi è stata quindi vista come l’ennesima conferma di una mancanza di interesse nei suoi confronti.

Arisa faceva il tifo per Aka contro Tancredi… Direi che basta e avanza come motivazione. #Amici20 https://t.co/zFd8S0xCLH — Shirley's Angel🐱 (@LuBlue94) May 10, 2021

