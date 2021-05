Dopo il grave infortunio causato da un incidente domestico, Gianni Morandi prosegue il lungo processo di riabilitazione alla mano destra. Il cantante, come nei due mesi trascorsi dopo l’incidente, ci tiene ad aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute e ha deciso di postare su Instagram una foto che lo ritrae vicino al suo ortopedico e con un palmare al braccio.

Gianni Morandi: le sue condizioni dopo l’incidente domestico

Nonostante l’incidente che ha procurato al cantante una serie di gravi ustioni, la convalescenza di Gianni Morandi sta procedendo bene. Il cantante che ha fatto la storia della musica italiana, sta riacquistando molto lentamente l’uso del braccio destro.

Ad occuparsi di lui un ortopedico molto in gamba che compare nella foto postata sui social. Morandi ha voluto rassicurare i fan delle sue condizioni e su Instagram posta una foto scrivendo: “Nicola, tecnico ortopedico, mi prepara un palmare, fondamentale per il recupero della mano destra…”

L’incidente e il ricovero a Cesena

L’11 marzo Gianni Morandi è stato ricoverato presso il Centro Grandi ustionati di Cesena, in seguito ad un incidente domestico. Ad aver causato l’infortunio che ha interessato in modo consistente braccia e gambe, secondo le fonti ufficiali, ci sarebbe una caduta.

Il cantante era nella sua campagna a bruciare delle sterpaglie. Per una perdita d’equilibrio sarebbe caduto sul fuoco procurandosi gravi ustioni che gli hanno danneggiato gravemente braccia e gambe.

Le condizioni di Gianni Morandi erano piuttosto gravi quando è sopraggiunto in ospedale ma grazie al sostegno di medici e specialisti ne è uscito relativamente indenne. Lui stesso, in un video postato sempre sui social qualche giorno dopo l’incidente, affermava: “Sono un uomo fortunato” con in sottofondo la nota canzone di Jovanotti.