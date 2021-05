Achille Costacurta, figlio dell’ex calciatore Billy e di Martina Colombari, ha denunciato di essere stato picchiato dalla Polizia. Il giovane si trova ancora in ospedale, dove a quanto pare dovrà essere operato a seguito delle lesioni riportate dal presunto pestaggio. In alcune storie Instagram, racconta quello che sarebbe successo.

Achille Costacurta picchiato dalla Polizia: la denuncia su Instagram

Fulmine a ciel sereno quello scagliato da Achille Costacurta, che sul suo profilo Instagram (poco attivo) ha condiviso alcune foto e video dall’ospedale di Parma. Il giovane 16enne ha mostrato quella che sembra una maglia insanguinata e lividi su braccia e polsi.

Nelle storie, ora cancellate o ormai scadute ma reperibili da numerose fonti, lancia pesantissime accuse: “Grazie ancora alla Polizia di Stato e in particolare a Giovanni e ai suoi 5/5 colleghi che lo hanno aiutato a picchiarmi e grazie ancora di avermi perforato il timpano (Minorenne e non opponevo nessun tipo di resistenza)“.

Secondo quanto riportano alcune fonti locali, il figlio di Alessandro Costacurta e Martina Colombari sarebbe stato fermato a Parma dopo l’orario di coprifuoco. Una vicenda che ricorda il video di pochi giorni fa in un cui un Carabiniere è stato ripreso mentre prende a calci un giovane.

Achille Costacurta picchiato dalla Polizia: perforato un timpano

La vicenda è estremamente delicata e si attendono i doverosi accertamenti su quanto denunciato da Achille Costacurta, che secondo quanto riporta lui stesso ora dovrebbe essere operato. Nell’ultima storia di 10h ore fa, risulta ancora ricoverato e dice: “Sono ancora in ospedale, ma tutto passa nella vita“. In un’altro pezzo di racconto delle scorse ore, riportato da numerose fonti, ha continuato ad attaccare la Polizia di Stato: “Che la gente loda tanto, mi hanno picchiato e per precisare mi hanno perforato il timpano, mi devo operare“.

Nella stessa, ha aggiunto che tutto sarebbe successo “solo per averli chiamati sbirrazzi. Un bel 100mila euro ce lo facciamo dare questa volta“.

Le storie di Achille Costacurta su Instagram

Achille, il figlio di Billy Costacurta e Martina Colombari: i problemi in famiglia

Quale che sia l’esito della vicenda tra il 16enne Achille e la Polizia, è un periodo molto travagliato per la famiglia Costacurta. Poche settimane fa, infatti, la madre Martina Colombari aveva raccontato alcune difficoltà in corso col figlio, nato nel 2004.

L’ex Miss Italia aveva raccontato a Il Messaggero le difficoltà legate al percorso scolastico del ragazzo: “È difficile spronarlo senza demotivarlo. Soprattutto adesso, che manca la distanza“.

La madre di Achille ha poi raccontato che si è rivolta ad una psicologa, un aiuto esterno per risolvere il momento di difficoltà: “Non è un atto di debolezza, ma di grande amore per i propri figli“.