Le anticipazioni di Uomini e Donne, riguardo la puntata del 14 maggio, rivelano che torneranno al centro due protagonisti del dating show, piuttosto discussi negli ultimi giorni.

Dopo la romantica scelta di Samantha Curcio e quella di Massimiliano Mollicone, nel famoso programma torneranno le polemiche. Al centro del ciclone, ancora una volta, Elisabetta Simone e Luca Cenerelli.

La loro conoscenza sembrava definitivamente chiusa, ma, invece, sembra ci sia ancora qualcosa da raccontare.

Anticipazioni di Uomini e Donne: la conoscenza di Elisabetta Simone e Luca Cenerelli

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, nella puntata del 14 maggio, si tornerà a parlare di Elisabetta Simone e Luca Cenerelli.

I due protagonisti del trono over si frequentano da un po’. Il Cavaliere ha sempre dichiarato di non sentire un trasporto completo per la Dama, né un sentimento importante.

Per questo motivo ha sempre tenuto una certa distanza da Elisabetta Simone. Quando, finalmente, i due si sono avvicinati, la conoscenza è stata interrotta per volere del Cavaliere. Una scelta molto criticata dagli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Malgrado la decisione, nelle scorse puntate, Luca Cenerelli ed Elisabetta Simone hanno rivelato d’essersi visti ancora.

Anticipazioni di Uomini e Donne: Luca Cenerelli ancora preso da Elisabetta Simone?

Le anticipazioni di Uomini e Donne, della puntata del 14 maggio, riportate dal Vicolo delle News, rivelano che Elisabetta Simone tornerà al centro dello studio. La Dama ha cominciato una nuova conoscenza, staccandosi, dalla situazione difficile con Luca Cenerelli.

Ma, in un momento di pausa della trasmissione, sembra che il Cavaliere ne approfitterà per parlare con Elisabetta Simone. Dopo questa conversazione, la Dama lascerà lo studio in lacrime. Intanto Luca Cenerelli rifiuterà ogni nuova conoscenza.

Tornata in trasmissione, Elisabetta Simone racconterà di essersi sentita ancora con Luca Cenerelli in settimana. La Dama rivelerà che il Cavaliere sente la sua mancanza e che le ha chiesto se avesse baciato la sua nuova conoscenza. Gianni Sperti attaccherà molto quest’atteggiamento ambiguo di Luca Cenerelli.

