La vincitrice di Amici 20 Giulia Stabile è tronata sui social dopo i mesi vissuti senza cellulare all’interno del talent. Attraverso Instagram, la ballerina ha potuto ricevere i commenti e gli auguri dei fan, che non perdono occasione per manifestarle il loro appoggio. Proprio una follower della ragazza, l’ha difesa dalle accuse di un hater, al quale Giulia ha risposto con esemplare eleganza.

Giulia ritorna sui social dopo Amici

Giulia Stabile si è aggiudicata il primo premio ad Amici 20, vincendo non solo la competizione del talent, ma una vera e propria sfida con se stessa. La giovane ballerina ha sofferto molto in passato per via dei bulli che la perseguitavano a scuola e ha trovato nella danza il modo di esprimere al meglio le sue emozioni.

Il pubblico di Amici ha apprezzato il suo talento e ha deciso di premiarla con la vittoria. In questi mesi però Giulia non si è fatta conoscere solo con i suoi passi di danza. La sua caratteristica risata infatti l’ha resa nota a tutti come una ragazza sorale e sempre pronta ad affrontare le sfide con attitudine positiva, ma qualcuno sembra non gradire questo gesto di spontaneità.

Giulia attaccata da un hater: la difesa della fan

“Ma sta ragazza da dire una parola?

Ride e basta?” ha scritto un hater su Instagram commentando uno dei suoi ultimi post e criticando la ballerina. A difendere Giulia è arrivata una sua fan, che ha invitato l’utente a riflettere sulle sue parole e sul rischio di ferire gli altri. La ragazza ha parlato dei problemi di autostima e del bullismo subito dalla vincitrice di Amici e ha suggerito all’hater di rivedere le registrazioni delle puntate in cui Giulia parla di questi problemi.

“È anche normale che con la pressione di un programma– ha spiegato- una ragazza di 18 anni si possa sentire troppo piccola in un mondo così grande e le vien da ridere per il nervoso, l’emozione e tutto”.

La fan della ballerina ha concluso ricordando la grande professionalità dimostrata ad Amici, chiedendo di comprendere la sua particolare fase di crescita.

Giulia risponde: “Esiste tanta cattiveria”

Giulia Stabile non è rimasta indifferente a quanto accaduto fra i commenti ai post e ha deciso di dedicare una storia Instagram al dialogo fra l’hater e la fan, ringraziando quest’ultima per averla difesa. “So che comunque esiste tanta cattiveria e la gente non ci pensa due volte prima di scrivere qualcosa che potrebbe ferire realmente una persona” ha iniziato la ballerina, riflettendo su quanto accaduto.

La vincitrice ad Amici ha poi spiegato che proprio grazie all’esperienza nel talent ha imparato a far fronte alle critiche gratuite, come quelle appena ricevute. “Questa enorme esperienza mi ha aiutata a crearmi una corazza e ora queste persona non riusciranno più a farmi del male” ha chiarito.

Giulia ha ammesso di essere dispiaciuta al pensiero che qualcuno scelga di dedicare del tempo a criticarla per essere riuscita in uno dei suoi più grandi obiettivi. “Pensassero a vivere al meglio la loro vita piuttosto che sprecare minuti a insultare una ragazzina che è riuscita a realizzare il proprio sogno” ha aggiunto con tono pacato.

“Buona vita e ridete più spesso, giuro che è bellissimo” ha concluso la ballerina, invitando tutti a un atteggiamento meno polemico e suggerendo di provare ad affrontare la vita, così come fa lei.

Giulia Stabile ringrazia la fan che l’ha difesa e risponde al commento dell’hater

