Alessia Marcuzzi sta affrontando un momento molto complesso. Come da lei stessa raccontato infatti, la conduttrice riceve da tempo minacce di morte da alcuni account su Instagram e ha più volte cercato di risolvere la situazione rivolgendosi alla Polizia Postale. Ad aumentare ancor più la sua angoscia inoltre, è emerso un fatto davvero spiacevole: un utente misterioso si spaccia per lei sui social cercando di truffare le persone.

Alessia Marcuzzi e i problemi sui social

Qualche mese fa, Alessia Marcuzzi aveva parlato di una situazione davvero complessa alla quale da tempo si trovava a far fronte.

La conduttrice aveva raccontato dei continui insulti e commenti negativi sul suo conto, da parte dei follower dei suoi profili social. “Sai cosa dicono di me? ‘Quella fa figli con tutti’. Di un uomo direbbero altrettanto? La differenza sulla parità dei sessi è proprio questa” aveva tristemente osservato l’ex modella, ammettendo poi di aver deciso di ricorrere all’aiuto della terapia per cercare di reagire al dolore provocato da queste parole. In questi giorni, Alessia ha raccontato di un’ulteriore problematica emersa online, per mano di misteriosi account che da anni le scrivono su Instagram frasi davvero preoccupanti.

Alessia Marcuzzi confessa di essere vittima di minacce di morte

In un’intervista al settimanale Oggi, Alessia Marcuzzi ha confessato una situazione che per lungo tempo ha cercato di tenere nascosta. Gli insulti online non sono l’unica difficoltà riscontrata dalla conduttrice sui social. “Da anni sono vittima anche di minacce di morte, ma non ho mai deciso di parlarne enfatizzando la cosa, come hanno fatto altri. Non mi piace” ha spiegato la Marcuzzi, dando voce al dispiacere provato.

Come da lei ammesso, l’ira ingiustificata di alcuni hater della showgirl è espressa in maniera esplicita soprattutto su uno dei social più in voga in questi anni.

“Su Instagram, dove ho un sacco di follower, c’è un incubo fisso: un account partito come Macelleria vegana (poi didattica) e centinaia di varianti con Macelleria, che ogni giorno mi riserva di tutto” ha rivelato Alessia. Cercando di porre fine all’attività di questi utenti che si nascondono dietro a falsi nomi, la conduttrice si è rivolta spesso alle autorità: “Sono costantemente a far denunce alla Polizia Postale”.

Purtroppo però pare che chi gestisce questi strani account non voglia proprio smettere di tormentare la showgirl, che in questi giorni ha inoltre scoperto un altro problema emerso sui social.

Alessia Marcuzzi preoccupata: “Ho mille pensieri e sono soltanto brutti”

Come rivelato da Oggi, su Twitter da qualche tempo è attivo un account omonimo a quello di Alessia Marcuzzi, che su questo social è presente con l’username @lapinella. Ciò che più preoccupa di questo profilo è il fatto che chi lo ha in carico si spaccia per la conduttrice e cerca di realizzare delle truffe. Il settimanale diretto da Umberto Brindani ha avuto un ruolo decisivo nell’individuazione dell’account e l’intervento tempestivo ha permesso di individuare nome e cognome dell’utente dalle intenzioni tutt’altro che benevole.

“Sono basita da questa storia, ma devo anche farvi i complimenti perché siete arrivati in brevissimo tempo al nome e cognome di una persona vera, che ora rischia grosso” ha osservato Alessia.

La conduttrice però non riesce a non pensare ai danni che una simile iniziativa avrebbe potuto portare ai suoi sostenitori. “Pensa se questo personaggio avesse anche dato pericolosi consigli a mio nome a qualche fan, oppure se avesse dato appuntamento a qualcuno da qualche parte con intenzioni moleste?”. Per quanto il problema si possa ritenere risolto, la Marcuzzi non arriva a darsi pace e preoccupata afferma: “Mi vengono in mente mille pensieri e sono soltanto brutti”.