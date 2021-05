All’Isola dei Famosi Andrea Cerioli mostra nuovamente segni di cedimento. Già qualche giorno fa i fan del talent hanno visto il naufrago in forte difficoltà di fronte alle prove previste dalla gara e ora l’ex di Uomini e Donne è tornato a manifestare la sua stanchezza confidandosi con Awed sulla spiaggia delle Honduras.

Andrea Cerioli si confronta con Awed

Nel corso del daytime andato in onda ieri, Andrea Cerioli e Awed si sono confrontati sulla loro situazione all’Isola dei Famosi e entrambi hanno manifestato forti segni di debolezza. L’ex concorrente di Uomini e Donne si mostra già da qualche tempo in difficoltà e dopo aver rifiutato di sottoporsi alle prove, è tornato a parlare della situazione.

Pur avendo scelto consapevolmente di sottoporsi a questo tipo di esperienza, i due naufraghi ritengono impossibile non lamentarsi delle loro condizioni, giunti ormai a due mesi dall’inizio del reality show. “’Non ti ha obbligato nessuno’ è una frase fatta secondo me” ha affermato lo youtuber, immaginando la reazione di chi non si trova a vivere la loro avventura alle loro osservazioni. “Qua ormai questa è la tua realtà- ha continuato –se non ce la faccio più non ce la faccio più, fine”.

Anche Andrea Cerioli ha esposto il suo pensiero sulla potenziale opinione altrui: “Ti dico la verità, a me i perbenisti che li senti che gli dici ‘Dai su forza’, ma anche quelli qua che comunque “Dai”, dai su non lo so”.

All’ex tronista di Uomini e Donne sembrano proprio non piacere i commenti di chi lo invita a non dare peso alla stanchezza, suggerendogli di continuare con la gara.

Andrea Cerioli e la mancanza di casa

In particolar modo, Andrea ha ammesso di non riuscire più a sostenere la sua esperienza di concorrente dell’Isola dei Famosi, perché pensa spesso alla sua vita di sempre. “Può mancarmi casa?

Posso essere triste? Posso aver fame?” ha domandato polemico rispondendo così a tutti coloro che a suo avviso non comprendono le sue difficoltà.

“Io non so te, ma tutte le persone che mi conoscono mi hanno detto ‘Non andare a fare quel programma perchè vai a fare brutta figura, proprio non fa per te questo programma’ e io l’ho sempre pensato uguale” ha ammesso Cerioli, spiegando poi di essere comunque felice di essere riuscito ad arrivare a questo punto del gioco. “Sono stremato” ha poi ammesso, parlando nuovamente con tono pessimistico. “Mentalmente sono esausto, mi manca infinitamente casa mia, mi manca Arianna, mi manca fare le cose che volevo fare, mi mancano le mie nipoti, mia sorella, mio papà.

Mi mancano veramente gli abbracci, non ce le faccio più!”.

Problemi fisici per Andrea Cerioli e Awed

Awed ha poi spostato l’attenzione sulle conseguenze fisiche che la vita sulla spiaggia ha fatto emergere sul corpo del compagno: “Hai i piedi martoriati!”. “E le gambe? Sai che non le sento più le gambe?- ha risposto lamentandosi lui- non riesco ad arrivare dalla stuoia mia, da dove dormo ad arrivare a bere, faccio fatica ad arrivare, mi sembra di avere le gambe che pesano 200 kg!”.

“Te le trascini al mattino le gambe?” gli ha domandato Awed. “Non riesco a piegare le gambe!” ha ribadito. Anche lo youtuber ha manifestato rilevanti difficoltà motorie, rendendo nota l’insorgenza di problemi di salute.

Andrea Cerioli e la gestione della fame

Lamentandosi ancora dei problemi fisici riscontrati nell’ultimo periodo, Cerioli non ha potuto non pensare al più importante dei disagi a cui tutti i naufraghi sono chiamati a far fronte: la fame. “Sto vivendo questi giorni aspettando il pranzo e aspettando la cena!” ha ammesso disperato. “Poi arriva Isolde e dice ‘Dai che hai 24 anni’, ma non mi rompere i co****i!” ha aggiunto Awed.

“Dimagrito poi…penso che abbiamo perso almeno 20 kg da quando siamo qua” ha osservato ancora lo youtuber. “Sicuro!” ha affermato Andrea confermando la sua ipotesi. “Poi dicono ‘Dai trova la forza’…e dove che non ho più chili?” ha concluso scoraggiato Awed.

