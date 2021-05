Venerdì 21 maggio 2021 ritorna l’appuntamento tanto apprezzato in prima serata su Rai 1 con il programma di successo presentato da Carlo Conti. Top Dieci è uno show televisivo che continua a far divertire il pubblico nel quale due squadre, composte solitamente da volti noti e famosi della tv, si sfidano con alcune graduatorie che vedono al centro temi sul costume e la società italiana e non solo. Chi saranno i prossimi ospiti dello show che funziona così bene in Rai.

Top Dieci: la anticipazioni della puntata del 21 maggio 2021

Torna Top Dieci con una nuova puntata che sarà trasmessa in onda venerdì come sempre in prima serata su Rai 1 a partire dalle ore 21:25 con Carlo Conti.

Come di consueto vedremo sfidarsi a suon di classifiche i 6 personaggi del mondo della televisione scelti per comporre le due squadre che si oppongono tre contro tre per sancire quale tra le due squadre riuscirà a vincere la puntata decretandosi vincitori.

Top Dieci: gli ospiti vip della puntata del 21 maggio 2021

Attraverso un post pubblicato sull’account Instagram ufficiale del programma Top Dieci sono stati anticipati i componenti delle due squadre che si sfideranno ed anche gli ospiti che prenderanno parte alla puntata: vedremo infatti alle prese con le classifiche sulle loro canzoni più amate il duo formato da Albano e Romina e ci sarà anche Max Pezzali.

La prima squadra in gara sarà composta da 3 amati comici italiani che hanno segnato un’epoca della comicità italiana a cavallo tra gli anni ’80 e ’90. Avremo l’attore e comico Enrico Montesano in squadra con due amici e colleghi di vecchia data che hanno fatto ridere intere generazioni ovvero Tullio Solenghi e Massimo Lopez, che con l’indimenticata Anna Marchesini formano Il Trio.

La squadra che sarà contrapposta alla prima sarà invece composta da due donne ed un uomo.

Stiamo parlando del comico e presentatore Gabriele Cirilli, che con il collega Carlo Conti ha nel tempo instaurato un rapporto di amicizia e collaborazione apprezzato dal pubblico soprattutto in Tale e quale Show. Il comico sarà accompagnato dalla vulcanica Antonella Elia, nota show girl ed opinionista tv, insieme a Federica Manzini, astro nascente degli imitatori televisivi che si è recentemente dilettata anche alla conduzione di Striscia la Notizia oltre che a continuare la sua carriera come conduttrice radiofonica.

Top Dieci e Carlo Conti

Sono ancora poche le puntate in programma per il gioco di Carlo Conti:

Quinta puntata di Top Dieci: venerdì 21 maggio 2021, ore 21,25

Sesta puntata di Top Dieci: venerdì 28 maggio 2021, ore 21,25