Prima la grande vittoria e poi il mare infinito delle polemiche. Sabato sera i Maneskin hanno stupito molti (e commosso altri) che non vedevano l’ora di vederli trionfare all’Eurovision song contest 2021. La band ha conquistato il pubblico con Zitti e Buoni ed è riuscito anche a conquistarsi qualche polemica: Damiano, frontman dei Maneskin, era stato accusato di aver fatto uso di cocaina in diretta televisiva e il ministro degli Esteri francese Jean-Yves Le Drian aveva chiesto persino la squalifica del gruppo. Ora il caso sembra rientrato.

Eurovision: la Francia fa un passo indietro dopo le polemiche

Damiano dei Maneskin era stato prima accusato sui social di aver assunto droga all’Eurovision Song Contest poi ci si era messa di impegno anche la politica.

Alla fine però, un weekend di polemiche finisce per concludersi con il passo indietro della Francia.

Delphine Ernotte, numero 1 della tv francese, ha detto: “La Francia, seconda qualificata all’Eurovision, non ha alcuna intenzione di sporgere un reclamo qualunque sia il risultato del test anti-droga. Il voto è estremamente chiaro in favore dell’Italia. Non ha rubato la sua vittoria ed è questo ciò che conta“, ha spiegato intervistata dal quotidiano Le Parisien.

Eurovision, Damiano e le polemiche

Quello che stava succedendo sul web ha costretto anche l’Eurovision a prendere provvedimenti. L’organizzazione dell’evento ha fatto tutto le ricerche del caso: “Siamo consapevoli delle speculazioni che circolano sul videoclip dei vincitori italiani dell’Eurovision Song Contest. La band, il management e il capo della delegazione ci hanno informato che non erano presenti droghe nella Green Room. Hanno spiegato che un bicchiere si era rotto sul tavolo e che il cantante stava pulendo. L’Ebu può confermare che il vetro rotto è stato trovato dopo un controllo in loco“.

Anche Damiano aveva preso la parola nel tentativo di farla finita con le polemiche: “Non uso droghe, non dite queste cose” e poi ancora “Per favore, non dite una cosa del genere. Non faccio uso di droga, niente cocaina. Thomas aveva rotto un bicchiere“, aveva detto.

Approfondisci

L’Eurovision Song Contest 2022 si svolgerà in Italia: i rumors sulle probabili città e sui conduttori

Domenica In celebra i Maneskin dopo la vittoria all’Eurovision, Mara Venier esulta: “Alla faccia dei rosiconi”

Amadeus esulta alla vittoria dei Maneskin all’Eurovision. La sua reazione esilarante ha trascinato i fan