Grave lutto per Guendalina ed Edoardo Tavassi: la coppia di fratelli, celebre l’una per l’attività da influencer e showgirl e l’altro soprattutto per una recente relazione con Diana del Bufalo, piange la morte della nonna. I due hanno dedicato un pensiero all’amata parente.

Guendalina Tavassi, morta la nonna Gianna: l’addio dell’ex gieffina

L’influencer, opinionista, showgirl e concorrente dell’undicesima edizione del Grande Fratello Guendalina Tavassi, ha annunciato tramite le sue storie su Instagram la scomparsa della nonna Gianna. La 35enne ha pubblicato una storia a sfondo nero, con l’emoji di un cuore spezzato e ha speso qualche parole per la parente morta oggi: “Finalmente adesso sarai nel posto che hai sempre sognato.

Sei e sarai per sempre la mia vita. Ciao Nonnina”.

Non è la prima volta che l’ex gieffina parla della nonna. Quando lo scorso novembre erano stati diffusi alcuni video hard di Guendalina Tavassi assieme all’ormai ex marito Umberto D’Aponte, lei stessa si era detta preoccupata per l’anziana. Parlando a Barbara d’Urso, aveva detto: “Adesso l’è venuto a sapere anche mia nonna che non sta bene, la volevo rassicurare. Gianna io sono una persona forte, non ti devi preoccupare perché io non ho fatto nulla di male, sono cose private tra marito e moglie.

Chi si deve vergognare è chi ha fatto questa cosa schifosa violando la mia vita personale. La devono pagare per tutto questo”.

Le storie di Guendalina e Edoardo Tavassi

Edoardo, fratello di Guendalina Tavassi, pubblica il video con la nonna scomparsa

Oltre al saluto di Guendalina Tavassi per la nonna morta, sono arrivate anche alcune storie del fratello dell’influencer, Edoardo, in passato noto per la sua storia con Diana del Bufalo. Sul suo profilo Instagram, il fratello ha pubblicato una foto di nonna Gianna e la scritta: “Ciao, nonnina”.

Quindi, ha messo anche un video in cui si dimostra particolarmente dispettoso e giocoso nei confronti dell’anziana. “Quanto ti rompevo le palle” ha scritto, mentre su schermo scorrono le immagini di lui che balla scatenato addosso ad una non particolarmente coinvolta nonna Gianna.

