Maurizio Costanzo boccia L'Isola dei Famosi: lo show di Ilary Blasi stroncato dal giornalista

Maurizio Costanzo commenta l’andamento dell’Isola dei Famosi, reality condotto da Ilary Blasi. Complice una recente intervista durante la quale Maurizio Costanzo si è lasciato andare a plurimi commenti su quanto passa sul piccolo schermo, il giornalista è sembrata particolarmente contrariato da alcune dinamiche delle Honduras. Bocciato lo show della Blasi, Costanzo non si è fatto remore ad esprimere il suo giudizio con la schiettezza che lo contraddistingue.

Maurizio Costanzo stronca L’Isola dei Famosi: il giudizio lapidario

Dopo aver stroncato il Grande Fratello Vip 2021, Maurizio Costanzo è stato recentemente chiamato ad esprimere il proprio critico parere sullo show in onda su canale 5 e prossimo al termine, L’Isola dei Famosi.

Ai microfoni di FQMagazine il giornalista si sbottona nelle dichiarazione sul reality dichiarando: “I reality? Il Grande Fratello è andato bene, l’Isola dei Famosi no: se devo vedere uno sconosciuto che non si sa tuffare vado a Ostia“. Rintracciando le cause di un successo mutilato, Costanzo ha individuato “il fallimento” nella poca notorietà di cui avrebbero goduto in partenza i concorrenti: “I più famosi sono la Blasi, la Zanicchi, la Lamborghini e Zorzi che sono sulla terraferma.

Non possono bastare, è quello il problema“. Un problema dunque “alla base” che avrebbe fatto venir meno uno dei presupposti cardine del programma.

Maurizio Costanzo sul caso Fedez – Rai

Chiamato ad esprimersi anche sul caso “Primo Maggio” e le accuse di censura rilanciate dal cantante Fedez nei confronti della Rai, il giornalista ha così commentato i fatti: “Io penso che dinanzi a una piazza, un’artista, a sua scelta, può dire quel che vuole. Poi pagherà eventualmente le conseguenze“. Chiara la posizione dunque del giornalista che sempre rimanendo in tema ha poi speso parole per il commento di Pippo Baudo, arrivato postumo a quanto accaduto durante il Concertone: “Mi dispiace per Pippo ma io non sono dell’idea che si stacca tutto… no“.