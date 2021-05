Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 26 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Sagittario.

Cari Sagittario, purtroppo per voi la brutta serie di giornate negative sembra voler continuare. Nel corso di questo mercoledì, in particolar modo, sembrate poter essere interessati da una serie di problemi sotto il piano amoroso e famigliare. Un decisamente carente ottimismo si accompagnerà ad un compromesso umore generale, che rallenteranno notevolmente i vostri progetti futuri, ma anche quelli per la giornata.

Infine, anche un brutto senso di insoddisfazione potrebbe accompagnarvi per tutta la giornata, anche se non sembra esserci un preciso motivo dietro.

Leggi l’oroscopo del 26 maggio per tutti i segni

Oroscopo Sagittario, 26 maggio: amore

Sotto il piano amoroso, amici del Sagittario, le cose non sembrano procedere così tanto a gonfie vele come potreste desiderare. Il decisamente brutto umore che vi accompagna avrà influenze anche sulla vostra vita di coppia, rischiando di far sorgere qualche incomprensione o problema.

Inoltre, nel caso siate single, a causa di queste sensazioni, non potrete contare pressoché su alcuna buona conoscenza.

Oroscopo Sagittario, 26 maggio: lavoro

L’aspetto lavorativo sembrerebbe, di suo, poter procedere veramente al meglio nel corso di questa giornata. Ma affinché sia veramente così, dovreste lasciare fuori dall’ufficio le vostre preoccupazioni personali e non permettere all’umore di guastarvi la produttività. In ogni caso, comunque, sappiate che non sembra possibile fare grandi passi avanti rispetto a piani e progetti per il futuro.

Oroscopo Sagittario, 26 maggio: fortuna

Infine, come spesso accade quando le giornate sono negative, neppure l’influsso della Dea bendata sembra essere al top della forma, cari Sagittario. Cercate di non pensarci, o il rischio concreto è di rovinarvi ulteriormente l’umore, e non ne vale decisamente la pena.