A qualche settimana dalla fine della ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi, Anna Pettinelli ha parlato di uno dei momenti più ricorrenti nelle puntate del serale del talent: le sue liti con Rudy Zerbi. I due coach si sono punzecchiati molto spesso durante la trasmissione e a quanto pare la conduttrice radiofonica non ha sempre vissuto bene i loro confronti. Una sera in particolare infatti Anna sarebbe scoppiata a piangere una volta spente le telecamere.

Anna Pettinelli e il rapporto con Rudy Zerbi

Anna Pettinelli è stata ospite di Casa Chi, dove ha risposto alle domande dei giornalisti curiosi di sapere quante più cose possibili sul suo conto e sull’esperienza appena conclusa ad Amici.

A loro come ai fan del talent, non sono sfuggite le continue liti della conduttrice radiofonica con Rudy Zerbi, che in realtà conosceva la Pettinelli già da molto prima del talent. “Devi sapere che io e Rudy ci conosciamo da 30 anni– ha raccontato Anna- è una mia vecchissima conoscenza, abbiamo passato anche delle vacanze insieme!”.

La coach ha ammesso di aver trascorso del tempo con lui nel suo stabilimento di fiducia in Liguria, rivelando i contorni di quella che ha tutta l’aria di essere stata un’amicizia.

“Conoscendolo talmente bene, ci siamo entrambi presi delle libertà quest’anno, di darci anche delle risposte piccate, che forse uno non potrebbe dare a una persona che non conosce così bene!” ha chiarito.

Anna Pettinelli rivela: il pianto dopo la lite con Rudy Zerbi

Continuando a parlare del collega e amico/nemico Rudy Zerbi, la Pettinelli ha voluto specificare come tutto ciò che si è visto nel corso delle serate è sempre stato reale e mai costruito per fare spettacolo. “Il mio rapporto con Rudy è di estrema trasparenza, quello che avete visto è. Ci siamo stati antipatici, non siamo stati d’accordo” ha ricordato.

Anna ha poi fatto luce su un episodio che finora era stato tenuto nascosto al pubblico.

“Vi rivelerò una cosa- ha iniziato- dopo una puntata mi è scappata anche una lacrimuccia perché mi aveva veramente innervosito e se lo avessi avuto per le mani…”. La giornalista Azzurra Dalla Penna non ha potuto trattenere la curiosità e ha domandato alla sua ospite di sapere quando è avvenuto quest’episodio. “Quando ti ha attaccato Aka7even?” ha chiesto, ricevendo un “no” in risposta. “Sono delle cose che ci diciamo anche a telecamere voltate, quando la telecamera non ce l’hai proprio su di te in quel momento.

Tipo, mi sono girata e gli ho detto ‘guarda hai rotto le pa**e’ e lui mi ha risposto male, è cominciata una discussione non ripresa dalle telecamere, ma tra di noi”.

Anna Pettinelli e Rudy Zerbi nella prossima edizione di Amici: “Sto ancora inc*****a”

La Pettinelli non ha fatto sapere se in seguito alla loro lite lei e Zerbi avevano chiarito e pur ammettendo di non avere ancora certezze sul prossimo anno, si dice pronta all’eventuale confronto con il collega. “Conoscendoci così bene e rispettandoci comunque, ci siamo presi parecchie libertà. Adesso non so cosa succederà il prossimo anno, se Maria confermerà la squadra, ma sto ancora inc*****a da quest’anno!” ha ammesso ironica, mostrandosi sul piede di guerra.

“Me la porto dietro proprio l’inc******a!” ha ribadito portando gli occhi al cielo e facendo ridere i giornalisti.