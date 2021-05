La recente notizia della scomparsa della stella del balletto italiano ha lasciato nello sconforto l’Italia intera che ha dovuto salutare l’immensa ballerina all’età di 84 anni. La figura di Carla Fracci resterà però indelebile nel cuore degli italiani che questo autunno avranno l’opportunità di ricordarla con la visione di un film che la Rai aveva già in preparazione e che le dedicherà alla sua memoria. Nei panni della ballerina vedremo l’attrice Alessandra Mastronardi.

L’omaggio della Rai a Carla Fracci: il film arriva in autunno

Carla Fracci è morta oggi 27 maggio 2021 ed ha già lasciando dietro di sé un vuoto molto importante per il mondo della danza italiano e non solo.

L’apprezzatissima ballerina che della classe e del suo portamento ha fatto un marchio di fabbrica si è spenta all’età di 84 anni e sono stati tanti i messaggi di cordoglio per omaggiare la sua grande figura che resterà immortale.

Anche la Rai non mancherà di omaggiare la vita e la carriera della ballerina e lo farà con un film evento dedicato interamente alla sua vita, che ne racconterà gli aspetti della grande professionista ed anche quelli più intimi e nascosti della donna che in pochi hanno avuto il pregio di conoscere personalmente.

Il progetto era già stato commissionato dalla Rai prima della scomparsa dell’artista ed avrà il titolo di Carla, a volerne sottolineare l’aspetto più umano della Fracci e ne racconterà la storia. Il personaggio della grande ballerina sarà interpretato da un volto noto del cinema italiano, quella Alessandra Mastronardi che in tanti abbiamo già apprezzato nella fiction italiana I Cesaroni e che si è anche fatta conoscere dal pubblico internazionale per l’apparizione in To Rome with Love del maestro Woody Allen.

Il cast della pellicola vedrà impegnati anche l’attore Stefano Rossi Giordani, che vanta collaborazioni artistiche oltre che con la Mastronardi anche con Beppe Fiorello, ad interpretare il marito Beppe Menegatti.

Alessandra Mastronardi ricorda Carla Fracci

Per la morte di Carla Fracci anche Alessandra Mastronardi ha deciso di ricordarla con un messaggio affidato ai social: “Penso a te cara Carla, un giorno triste per tutti noi. Ci hai lasciato un meraviglioso messaggio, che con il vero lavoro, i sacrifici, cuore e dedizione i sogni diventano più tangibili e veri“. Poi conclude: “Addio dolce Signora della danza“.

