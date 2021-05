Continua il confronto a colpi di frecciatine non troppo velate fra Gilles Rocca e Tommaso Zorzi. L’ultimo a tornare a parlare sul loro burrascoso rapporto all’Isola dei Famosi è stato proprio l’attore, che spiega di essere rimasto fortemente deluso da quanto scoperto al suo ritorno in Italia. Pare infatti che Gilles abbia passato in rassegna una lunga serie di video mai visti durante la sua permanenza alle Honduras e in molti di questi l’opinionista non riserverebbe per lui buone parole.

Gilles Rocca e Tommaso Zorzi: l’astio nato all’Isola

Nel corso di un’intervista a Novella 2000, Gilles Rocca ha confessato di essere rimasto amareggiato dopo aver scoperto alcune affermazioni di Tommaso Zorzi su di lui.

All’inizio del suo percorso all’Isola dei Famosi l’attore e l’opinionista sembravano essere in ottimi rapporti, qualcosa però è poi andato per il verso sbagliato. Proprio un mese fa, Gilles aveva risposto all’opinionista nel corso di una lite mentre ancora era alle Honduras, criticando con toni polemici la sua carriera. “A parte i followers, per il resto cos’hai fatto?” aveva domandato furioso l’attore.

Al suo ritorno in Italia, Gilles era tornato nuovamente all’attacco polemizzando sulla sua esperienza nel reality e lanciando una frecciatina che sembrava essere diretta proprio all’opinionista.

“Basta mettersi contro uno con più follower per essere letteralmente linciato” aveva infatti osservato amaramente.

Gilles Rocca deluso da Tommaso Zorzi

Nella sua intervista a Novella 2000, Gilles Rocca ha parlato apertamente del suo rapporto con Tommaso Zorzi. Messe da parte le frecciatine, l’attore ha deciso di citare esplicitamente l’influencer, ma a quanto pare la sua opinione nei suoi confronti non è cambiata, anzi forse è addirittura peggiorata. “Sono abituato a dire sempre ciò che penso, al di là dei follower e delle simpatie che una persona può provare nei miei confronti, se mi stuzzica, io rispondo” ha spiegato innanzitutto Rocca.

“Tornato in Italia, tra l’altro, ho saputo dai vari video che Tommaso mi ha deriso più volte, e questo non l’avevo visto quando ero nel programma” ha ammesso amareggiato.

Gilles ha poi concluso riferendo la sua opinione sul ruolo che Zorzi sarebbe chiamato a ricoprire all’interno del reality, criticando ancora una volta il suo atteggiamento. “Credo che un opinionista debba essere sopra le parti, e non spostare le folle in base ai suoi gusti, altrimenti rischia di essere davvero poco professionale”.

Gilles Rocca sui compagni all’Isola dei Famosi

Tommaso Zorzi non sembra essere la sola persona con la quale Gilles Rocca ha avuto da ridire all’Isola dei Famosi. L’ex naufrago ha infatti ricordato il suo rapporto altalenante con i compagni, spiegando come siano stati “amici”, ma anche “ostili”: “Hanno iniziato a guardarmi storto come se dovessi tradirli da un momento all’altro”. A proposito di Awed, Rocca ha spiegato: “In realtà all’inizio andavamo molto d’accordo, poi c’è stato un periodo di lite per futili motivi, e nelle ultime settimane ci siamo ritrovati e il nostro rapporto andava più che bene”.

Buoni anche i rapporti con altri due ex naufraghi del programma: Drusilla Gucci e Beppe Braida. Parlando di loro, Gilles ha ammesso di considerarle: “Le persone più integre del programma”.