Giancarlo Magalli rompe il silenzio: lascerà I fatti vostri dopo 30 anni di conduzione. “Mi devo disintossicare” sono le parole del conduttore, confermando le voci che giravano già da marzo. Chi prenderà il suo posto alla conduzione del programma, in onda ormai dal 1990? C’è già un nome, e nel frattempo lascia il programma anche Samantha Togni.

Magalli lascia I fatti vostri, ma non Rai 2

Il 2021 sarà l’ultimo anno in cui Giancarlo Magalli sarà il padrone di casa a I fatti vostri. Il presentatore ha infatti spiegato che andrà ancora onda a settembre 2021 con le nuove puntate, ma che intende passare il testimone a un altro presentatore all’inizio del 2022.

A Nuovo Tv, Magalli spiega: “Per quattro mesi uno ce la fa, ma otto sono propri tanti. Mi piacerebbe condurlo sino a Natale, anche se già mi si sovrapporrebbero i due programmi. Mi devo disintossicare”.

Magalli non lascerà però Rai 2. Sempre in autunno, lo vedremo infatti condurre un simpatico quiz pomeridiano sulla lingua italiana, pensato per intrattenere i telespettatori. Il quiz dovrebbe andare in onda dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 18.00.

Magalli, chi lo sostituirà a I fatti vostri

Chi prenderà il posto di Giancarlo Magalli a I fatti vostri?

Il nome che si sente più spesso è quello di Salvo Sottile, già co-conduttore del programma dallo scorso settembre e subito accolto dal pubblico. “Salvo è bravo, simpatico e piace alle signore – ha detto Giancarlo Magalli a Striscia La Notizia, durante la consegna del suo sesto tapiro – Su Instagram è tutto tatuato, lo seguo. Però non ho capito se gli va. Due giorni fa c’era la notizia che andava a Mediaset. Non ho nulla in contrario, Salvo è bravo. Non è che mi oppongo, sono trent’anni che faccio questo programma”.

Magalli, cosa dice sull’addio di Samantha Togni

Sull’addio di Samantha Togni, dopo un solo anno di co-conduzione con Magalli e Sottile a I fatti vostri, Magalli scherza su Nuovo TV: “Mi ha lasciato lei, certo, sono sempre le mie partner tv a lasciarmi”.

A differenza di quanto successo con Adriana Volpe e Roberta Morise, però, alla base di questo nuovo abbandono non sembrano esserci dissapori con Magalli. I rapporti tra lui e la Togni sarebbero sempre rimasti cordiali.

La scelta di Samantha Togni, ex protagonista di Ballando con le stelle, sembra infatti essere dettata dalla volontà di dedicarsi esclusivamente alla conduzione del programma Domani è domenica. Sogna anche una trasmissione in cui mettere a disposizione la sua esperienza da ballerina.

Magalli dice addio a I fatti vostri e pensa al futuro

Oltre all’imminente quiz che lo vedrà tornare sul piccolo schermo in autunno, Magalli pensa al futuro e perfino alla possibilità di cambiare azienda, passando dalla Rai a Mediaset: “Potrebbero propormi qualcosa di più divertente -si confessa a Striscia la Notizia- Sono molto invidioso di Gerry Scotti: pagherei io per fare Chi vuol essere milionario?, mi piacerebbe anche Striscia la notizia”.