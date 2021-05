Piera Maggio ha pubblicato due nuovi commenti sui suoi profili ufficiali, che ai più sono sembrati una risposta a quanto accaduto durante la puntata andata in onda venerdì sera su Quarto Grado. Era ospite l’ex pm che ha indagato sul caso, Maria Angioni, la quale è stata messa alle strette tanto dal conduttore quanto dagli ospiti del programma. Sul finire dell’intervento, le scintille si sono tramutate in una vera e propria esplosione, che ha visto il conduttore Nuzzi lasciarsi andare a parole di estrema durezza nei confronti della donna.

Piera Maggio, già reduce di un duro botta e risposta con Nuzzi in merito all’intervista rilasciata da Anna Corona al programma, non si è lasciata prorpiamente andare a commenti, ma le poche parole condivise sui social sono state ricche di significato.

Piera Maggi commenta l’intervento di Angioni a Quarto Grado

“No comment” queste le prime parole condivise da Piera Maggio poco dopo la fine dell’intervento dell’ex pm Maria Angioni a Quarto Grado. La mamma di Denise Pipitone non ha però specificato a cosa si riferissero quelle parole ma, leggendo i commenti, in molti hanno supposto che si riferisse a quanto accaduto.

La lotta di Piera Maggio non si ferma

In un altro post, pubblicato diverse ore dopo, Piera Maggio ha voluto ribadire la sua lotta per avere verità e giustizia per la figlia Denise.

Piera ha rimarcato che a darle forza è la pazienza, solo avendone sarà possibile scoprire la verità.

“La pazienza” ha scrito “Vogliamo arrivare fino alla fine di tutta questa dolorosa vicenda. Spero tanto che la perseveranza e la tantissima pazienza ci venga ripagata, nel migliore dei modi, su tutto. Aldilà delle sterili parole, dietro c’è tanto serio lavoro. Carissimi un abbraccio a voi , che sempre ci siete“.

