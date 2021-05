Samantha Curcio operata: l’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di affidare alcuni chiarimenti sull’intervento subito a una delle sue Instagram Stories, con un videomessaggio in cui ha spazzato via una fake news riguardante proprio l’operazione a cui si è sottoposta.

Samantha Curcio operata, l’ex tronista fa chiarezza su Instagram

Una manciata di settimane fa, Samantha Curcio ha concluso il suo percorso nel dating show Uomini e Donne con la scelta, ed è uscita dal programma insieme ad Alessio Ceniccola.

Proprio l’ex corteggiatore, e ora fidanzato, è apparso al suo fianco in una delle Instagram Stories dell’ex tronista volte a chiarire al pubblico i contorni dell’intervento subito.

Samantha Curcio ha rivelato di essersi sottoposta a un’operazione e ha deciso di precisare di cosa si è trattato.

Samantha Curcio operata: il messaggio dopo l’intervento

Le notizie sull’operazione e sulle sue condizioni si sono rincorse sul web e per questo, dopo alcune inesattezze, Samantha Curcio ha deciso di rompere il silenzio e chiarire l’esatta natura dell’intervento.

Per farlo ha usato il suo profilo Instagram, confezionando un messaggio diretto al pubblico attraverso delle Stories: “Comunicazione ufficiale: non sono stata operata al cuore come hanno scritto.

Mi sono tolta solo 3 cisti in testa e quindi ho 3 punti“.

Samantha Curcio operata: come sta l’ex tronista di Uomini e Donne

L’ex tronista di Uomini e Donne ha parlato ai follower delle sue condizioni di salute dopo l’intervento: “Sto bene, grazie, sono solo nervosa per l’anestesia, non riesco a dormire, dormo male, però sto benissimo”.

Nel filmato si vede al suo fianco il fidanzato Alessio Ceniccola, che Samantha Curcio ha scelto nel programma di Maria De Filippi, l’uomo con cui vive un amore ormai lontano dalle telecamere del famoso dating show.

Tra loro l’intesa procederebbe a gonfie vele, per la gioia dei fan che hanno sostenuto il loro rapporto.