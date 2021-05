Sabato 29 maggio 2021 ritorna l’appuntamento tanto apprezzato in prima serata su Rai 1 con il programma di successo presentato da Carlo Conti. La puntata finale di questa stagione di Top Dieci andrà in onda eccezionalmente di sabato. Lo show televisivo si impegnerà per l’ultima volta (almeno per questa stagione) a far divertire il pubblico con le due squadre contendenti, composte come sempre da volti noti e famosi della tv, che si sfideranno con alcune classifiche che vedono al centro temi sul costume e la società italiana e non solo. Chi saranno gli ultimi ospiti dello show che in questa stagione ha portato tanti ascolti in casa Rai.

Top Dieci: la anticipazioni della puntata del 29 maggio 2021

Ultima puntata stagionale per Top Dieci che sarà trasmessa in onda sabato come sempre in prima serata su Rai 1 a partire dalle ore 21:25 con Carlo Conti.

Come di consueto vedremo sfidarsi a suon di classifiche i 6 personaggi del mondo della televisione scelti per comporre le due squadre che si oppongono tre contro tre per sancire quale tra le due squadre riuscirà a vincere la puntata decretandosi vincitori per l’ultima occasione.

Top Dieci: tutti gli ospiti vip della puntata del 29 maggio 2021

Attraverso un post pubblicato sull’account Instagram ufficiale del programma Top Dieci sono stati anticipati i componenti delle due squadre che si sfideranno ed anche gli ospiti che prenderanno parte alla puntata finale dello show: vedremo infatti alle prese con le classifiche sulle loro canzoni più amate il cantane Raf e ci sarà anche la partecipazione straordinaria di Antonello Venditti.

La prima squadra alle prese con le classifiche sulle curiosità riguardanti gli italiani di diverse epoche avrà il nome di Pacchisti, dato che tutti e tre i componenti hanno condotto almeno un’edizione del programma preserale di Rai1 intitolato Affari tuoi.

Ci saranno infatti Enzo Ghinazzi, il cantautore conosciuto meglio con lo pseudonimo di Pupo, il conduttore e attore Max Giusti ed insieme a loro prenderà parte alla gara Flavio Insinna, conduttore di punta dei programmi che precedono il Tg1.

La seconda squadra che fronteggerà i Pacchisti sarà quella delle Principesse. A comporla ci saranno la conduttrice Caterina Balivo, l’imitatrice e vocal coach del programma Tale e quale show Emanuela Aureli ed infine la conduttrice radiofonica Andrea Delogu.