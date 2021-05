Micaela Ramazzotti è una delle attrici più apprezzate ed ammirate del cinema italiano, protagonista di pellicole di grande successo e portatrice di un indiscusso talento. Dagli esordi alla vittoria del David di Donatello, sino al matrimonio con il regista Paolo Virzì: la sua vita è un libro composto da tanti capitoli, che ripercorriamo passo dopo passo.

Micaela Ramazzotti: gli esordi e la conquista del David

Micaela Ramazzotti è nata a Roma il 17 gennaio 1979 e compie i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo a soli 13 anni, quando compare in numerosi fotoromanzi e riviste per adolescenti. L’esordio nel mondo del cinema avviene nel 1999, protagonista del film La prima volta di Massimo Martella.

Dopo pellicole di successo come Zora la vampira e Vacanze di Natale 2000, il grande successo arriva tra il 2008 e il 2010. Viene notata dal regista Paolo Virzì che la vuole nel suo film Tutta la vita davanti e, proprio sul set, si innamorano.

Ma è nel 2010 che Micaela Ramazzotti raggiunge uno degli apici della sua carriera, grazie alla vittoria del David di Donatello per la miglior attrice protagonista nel film La prima cosa bella. Nello stesso anno ottiene anche il Nastro d’argento alla miglior attrice protagonista, sempre per la medesima pellicola.

Micaela Ramazzotti e l’unione con Paolo Virzì

Dal 2011 continuano i successi per Micaela Ramazzotti e sempre più registi la notano e la cercano per i proprio progetti cinematografici. Nel 2011 Pupi Avati la dirige in Il cuore grande delle ragazze, l’anno successivo Carlo Verdone la vuole per Posti in piedi in paradiso. Nel 2016 viene diretta dal marito Paolo Virzì in La pazza gioia, mentre nel 2020 si affaccia all’universo cinematografico di Gabriele Muccino, che la vuole nel cast del film Gli anni più belli.

Micaela Ramazzotti, proprio sul set, ha conosciuto Paolo Virzì, con il quale si è sposato nel 2009.

La coppia ha avuto due figli: Jacopo nel 2010 e Anna nel 2013. Nel 2018 è stata annunciata l’ufficializzazione della loro separazione poco prima del compimento del decimo anniversario di matrimonio. Nonostante la rottura, i due si sono riappacificati l’anno successivo ed ora sono rimasti in buoni rapporti.