Gilles Rocca, eliminato dall’Isola dei Famosi ormai diverse settimane fa, ha iniziato a togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Non appena rientrato in Italia, aveva subito voluto chiarire le cose con Tommaso Zorzi, reo secondo l’ex naufrago di averlo trattato in modo particolarmente duro anche nei momenti che Rocca ha potuto recuperare dopo aver lasciato l’Isola. Ora, non gliele manda di nuovo a dire.

Gilles Rocca contro Tommaso Zorzi e la preferenza per Andrea Cerioli

La partecipazione all’Isola dei Famosi di Gilles Rocca è stata particolarmente deludente. La sua forza fisica e il suo carisma avevano fatto pensare potesse arrivare fino alla finale e magari vincere il reality, ma col passare del tempo e della fame il vincitore di Ballando con le Stelle è diventato sempre più insofferente, irascibile e si è rifiutato di fare molti giochi-sfida.

In molti momenti, inoltre, ha lamentato una forte malinconia per l’amore della sua vita, Miriam Galanti. Un atteggiamento poco sofferto in particolare da Tommaso Zorzi.

A Superguida TV, Rocca si è lamentato proprio di questo: “Durante la mia permanenza sull’Isola, venivo preso in giro qualunque cosa facessi o dicessi. Anche Andrea Cerioli piange sempre per il cibo ma a lui è stato riservato un trattamento diverso“.

Poi ha aggiunto: “Anche Tommaso fa finta di commuoversi quando c’è lui di mezzo. Capisco però che era normale che un carattere come il mio potesse essere stuzzicato perché ci si aspettava sempre una reazione“. Un attacco all’opinionista era arrivato anche pochi giorni fa in un’altra intervista di Rocca: quando si dice avere il dente avvelenato.

Gilles Rocca sull’Isola dei Famosi: “Mi ha fatto uscire fuori di testa”

Nella stessa intervista, Gilles Rocca ha tirato le somme sulla sua esperienza non proprio tutta rose e fiori all’Isola dei Famosi.

Un programma sul quale ha qualcosa da ridire: “Ovviamente, non sputo nel piatto in cui ho mangiato. Ci sono delle modalità che non mi piacciono e che vanno oltre lo spettacolo televisivo. Nonostante siano passate settimane dalla mia eliminazione, continuo a leggere dichiarazioni polemiche. Il fatto che si volesse a tutti i costi cercare la lite è qualcosa che mi ha fatto uscire fuori di testa“.

Tanti i momenti complicati che si è ritrovato a vivere, dice Rocca. Tra questi, “Ad un certo punto, per lo sfinimento psicofisico, i pensieri mi portavano lontano rispetto al posto in cui mi trovavo.

È stato qualcosa di insostenibile“. Non ha mai pensato di ritirarsi, però, per due motivi: “la decisione spetta al pubblico. E poi in quel caso avrei dovuto pagare una penale“.

Gilles Rocca, chi dovrebbe vincere l’Isola dei Famosi secondo lui

Nonostante le tante liti con molti altri naufraghi, Gilles Rocca non sembra provare risentimento per nessuno: “Non mi sono sentito abbandonato da nessuno e neanche da Valentina“. Tra tutti, c’è un concorrente che spera possa arrivare alla vittoria finale: “Vorrei tanto che vincesse Roberto Ciufoli. È uno di quei naufraghi che ha sofferto come me le dinamiche del programma“.

Ha aggiunto poi: “L’ho visto molto sofferente anche se diversamente da me ha una maggiore tranquillità interiore. Sono contento che ora stia sull’altra isola assieme a Beatrice. La sua vittoria sarebbe un bel segnale“.

Approfondisci

Gilles Rocca commosso per il Covid-19, Miriam Galanti e la suocera in terapia intensiva: “L’ho contagiata io”