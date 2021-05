Michele Bongiorno, il maggiore dei figli di Mike e sua moglie Daniela Zuccoli, avrebbe potuto essere sulla funivia di Stresa, precipitata lo scorso 23 maggio. Sua madre ha raccontato che è salito su quella cabina, mezz’ora prima dell’incidente e ammette di credere che sia stato proprio suo marito a salvarlo dalla tragedia.

Michele Bongiorno: sulla funivia di Stresa prima del crollo

Daniela Zuccoli è la vedova di Mike Bongiorno, il noto conduttore televisivo venuto a mancare il 9 settembre 2009. La coppia ha avuto tre figli: Michele (1972), Nicolò (1976) e Leonardo (1989). Proprio uno di loro tre, il maggiore ha rischiato di essere coinvolto nella tragedia avvenuta a Stresa, lo scorso 23 maggio, per via del crollo della cabina della funivia.

Sua madre Daniela ha raccontato cos’è successo in un’intervista a La Repubblica, riportata da Fanpage.it. “Mio figlio Miki ha preso la funivia di Stresa mezz’ora prima che precipitasse la stessa cabina sulla quale era salito” ha raccontato la Zuccoli. “Ha raggiunto il Mottarone per fare la discesa in mountain bike” ha aggiunto, chiarendo come un semplice ritardo nella tabella di marcia avrebbe potuto costare la vita al figlio Michele.

Michele Bongiorno scampato alla tragedia: “custodito” dal padre Mike

Ripercorrendo quanto accaduto lo scorso 23 maggio, Daniela Zuccoli ha riconosciuto la gravità del rischio sfiorato dal primogenito e ha ammesso di aver pensato immediatamente a Mike Bongiorno.

La vedova infatti ha raccontato come a suo avviso sia stato proprio il marito defunto a proteggere il loro Michele dalla tragedia: “Non posso non pensare che Mike lo abbia custodito”.

Daniela Zuccoli su Mike Bongiorno: “Lui vede prima di noi”

Daniela ha rivelato di avvertire costantemente la vicinanza del marito nella sua vita: “Mike è presente con la sua energia intorno a me”.

“Avverto come una tensione sotto lo sterno, che si manifesta in due modi differenti- ha spiegato- la prima fa male, è la sensazione dei rari abbandoni. La seconda rilassa e commuove, quando significa che Mike mi approva”.

Tornando a quanto è avvenuto la scorsa settimana, la Zuccoli ha ammesso di credere che Mike Bongiorno vegli su lei ed i suoi figli, prevedendo ciò che la vita riserverà loro. “Lui vede prima di noi, indirizza i nostri destini. Domenica scorsa, per esempio, è successo” ha osservato.

“La verità è che nessuno muore davvero. Diventiamo universo, ci trasformiamo in energia e questa energia poi si tramuta in un corpo un numero indefinito di altre volte finché non ci ripuliamo fino in fondo” ha concluso riflettendo sulla scomparsa del marito.