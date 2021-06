La showgirl e conduttrice Maddalena Corvaglia, classe 1980, si divide tra il lavoro e l’essere la mamma single della figlia Jamie, avuta con l’ex marito e musicista Stef Burns. La conduttrice salentina ha da poco iniziato una nuova avventura in televisione, combinando la sua passione per le moto a quella della conduzione al timone del programma su Motor Trend, Motor Trend Mag.

Maddalena Corvaglia, gli inizi a Striscia la Notizia

Maddalena Corvaglia inizia la sua carriera in televisione da giovanissima. A 19 anni prende posto come velina al fianco di Elisabetta Canalis nel programma televisivo in onda su Canale 5, Striscia la Notizia.

In quegli anni instaura una relazione con Enzo Iacchetti, durata fino al 2007. Dopo aver detto addio a Striscia, nel 2002, Maddalena Corvaglia prende parte a vari programmi, quasi tutti a sfondo musicale, come Operazione Trionfo al fianco di Miguel Bosé. Dal 2016 al 2018 conduce la versione estiva del programma di Antonio Ricci, Paperissima Sprint.

Maddalena Corvaglia, tra Italia e Stati Uniti per amore

Dopo la fine della relazione con Enzo Iacchetti, Maddalena Corvaglia trova di nuovo l’amore con Stef Burns. Il chitarrista di Vasco Rossi e la showgirl convolano a nozze nel 2011, qualche mese prima della nascita della loro figlia Jamie.

Per amore, Maddalena Corvaglia decide di trasferirsi a Los Angeles con la famiglia, a pochi metri dalla casa dell’ex collega e amica Elisabetta Canalis. Nonostante la fine del matrimonio con Burns nel 2017, Maddalena Corvaglia decide di restare negli Stati Uniti. Qui apre un centro sportivo con l’ex velina Canalis. Pare, però, che sia stata proprio la loro relazione lavorativa ad aver rovinato l’amicizia di 20 anni.

Maddalena Corvaglia ritorna in tv con Motor Trend Mag

In un’intervista con Autovelox, Maddalena Corvaglia confessa di avere una vera e propria passione per le moto e per i motori nata quando aveva solo 11 anni.

La showgirl ritorna alla conduzione proprio con un programma sui motori, Motor Trend Mag, in onda sul canale di Discovery dedicato.