Rai1 omaggia la Nazionale di calcio con una serata evento che vedrà come ospiti proprio i componenti della spedizione italiana. Notte Azzurra sarà presentata da Amadeus e sarà l’occasione per conoscere meglio i componenti della squadra che prestò scenderà sui campi di tutta Europa per inseguire il titolo che manca ormai dal 1968. Saranno tanti gli ospiti che allieteranno la serata del pubblico e spazieranno dai volti amati del rettangolo di gioco ai musicisti che si esibiranno durante la serata. Tutto sugli ospiti che saranno presenti il 1 giugno 2021.

Amadeus conduce Notte Azzurra: un evento con tanti ospiti

L’evento calcistico europeo dell’anno è quasi alle porte e vedrà impegnata la nostra Nazionale di calcio anche in qualità di Paese organizzatore.

La competizione 2021, che per ovvie ragione legate al Covid-19 è stata posticipata a quest’anno, sarà la prima della storia ad essere itinerante e partirà proprio dall’Italia per svolgersi in diversi Paesi europei. La prima partita infatti si terrà tra la nostra nazionale e quella della Turchia e si terrà allo stadio Olimpico di Roma venerdì 11 giugno in diretta su Rai1.

E sarà proprio Rai1 ad omaggiare la spedizione azzurra con una serata evento organizzata dalla Rai e dalla FIGC condotta da Amadeus dal titolo Notte Azzurra che andrà in onda martedì 1 giugno 2021.

Il presentatore sarà in studio con tutti i convocati del commissario tecnico Roberto Mancini che sarà intervistato per fare una fotografia della situazione ed augurare loro un in bocca al lupo sentito.

Durante la serata interverranno tanti ospiti a partire dai collaboratori del C.T. azzurro Daniele De Rossi e Gianluca Vialli, campioni del passato della nazionale italiana che hanno appassionato milioni di supporter con le loro imprese nel rettangolo da gioco.

Amadeus conduce Notte Azzurra: gli ospiti vip fuori dal mondo del calcio

Faranno parte della serata anche altri campioni facenti parte del mondo dello spettacolo: interverranno infatti Franck Matano, Paolo Bonolis, i comici degli Autogol, l’attrice Cristiana Capotondi ed il comico napoletano Biagio Izzo.

Non mancheranno gli inframezzi musicali affidati ai fenomeni provenienti dal Festival di Sanremo come Colapesce e Dimartino ed i Coma_cose ai quali si aggiungeranno anche Arisa ed il rapper Clementino.