Ambra Angiolini e Francesco Renga sono stati protagonisti di una storia d’amore durata 11 anni. Insieme, l’attrice e il cantante hanno costruito una famiglia con la nascita dei due figli, Jolanda e Leonardo. Nonostante la separazione nel 2015, il loro è un legame che va oltre la fine di una relazione.

Ambra Angiolini e Francesco Renga, l’incontro in radio a Sanremo

Ambra Angiolini e Francesco Renga si incontrano, per la prima volta, a Sanremo. Da quel momento, i due iniziano a frequentarsi prima da amici. Da quell’amicizia l’attrice e il cantante decidono di provare a costruire qualcosa di più.

Grazie alla convivenza a Brescia, la loro storia d’amore prende piede e viene coronata dalla nascita nel 2004 della figlia Jolanda. Nel 2005, Sanremo torna ad essere il palcoscenico della storia d’amore tra Renga e la Angiolini. Lei è lì come opinionista, lui vince il Festival con Angelo, canzone dedicata alla figlia. L’anno seguente, nel 2006, la famiglia si allarga con l’arrivo di Leonardo.

Ambra Angiolini e Francesco Renga e il matrimonio mai celebrato

Nonostante i tanti anni passati insieme, Ambra Angiolini e Francesco Renga non hanno mai celebrato il matrimonio. Nel corso degli anni ci sono sempre state voci su un possibile “sì” all’altare, lo stesso Renga nel 2010 aveva annunciato che le nozze ci sarebbero state.

Ma soltanto di parole si è trattato. La coppia, infatti, non si è mai decisa a scambiarsi le fedi.

La separazione Ambra Angiolini e Francesco Renga

Nel 2015 Ambra Angiolini e Francesco Renga decidono, di comune accordo, di separarsi. Si è trattato, come poi l’attrice e il cantante hanno precisato nel corso degli anni, di una decisione presa per non rovinare l’amore che c’era stato e per salvaguardare la famiglia che avevano costruito.

Ambra Angiolini torna a parlare di Francesco Renga a Domenica In

Dopo qualche anno, Ambra Angiolini torna a parlare dell’ex compagno Francesco Renga durante la trasmissione condotta da Mara Venier, Domenica In.

Qui la Angiolini parla dei suoi figli avuti con Francesco Renga, sul quale ci tiene a precisare che “Al di là delle relazioni che possono finire, l’amore non finisce”. Ad oggi i due sono entrambi sentimentalmente legati con altre persone, lei con Massimiliano Allegri e lui con Diana Poloni, ma continuano ad essere una vera e propria famiglia.

