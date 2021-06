Flora Canto chi Ã¨: da Uomini e Donne alla conduzione di Fatto da Mamma, il nuovo show di Rai 2

Flora Canto, attrice e presentatrice conosciuta fin dai tempi della sua partecipazione a Uomini e Donne e per la sua storia d’amore con l’attore Enrico Brignano, tornerà presto protagonista del piccolo schermo con un nuovo show in onda su Rai 2 dedicato alla cucina, Fatto da Mamma.

Flora Canto: da tronista di Uomini e Donne al mondo del cinema

Era il 2009 quando Flora Canto partecipa in veste di tronista al programma su Canale 5 condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne. La sua vera passione sin da piccola è, però, la recitazione. Dopo varie esperienze nel mondo del teatro, nel corso degli anni ha saputo muoversi anche nel mondo del cinema dove ha avuto, tra le tante, la possibilità di recitare al fianco di Massimo Boldi nel film La coppa dei campioni, nel 2016.

Flora Canto: il ritorno in tv

Dopo varie partecipazioni a programmi tv come Made in Sud che ha dato la possibilità a Flora Canto di mettere in mostra la sua comicità, e Tale e Quale Show che le ha permesso di cimentarsi con il canto, arriva l’occasione per l’attrice di mettersi alla prova come inviata per Ogni Mattina, il programma condotto da Adriana Volpe in onda dal lunedì al venerdì su TV8.

Enrico Brignano e Flora Canto: la storia d’amore

Nel 2013 ha inizio la storia d’amore tra l’attore romano Enrico Brignano e Flora Canto e dalla loro unione è nata, nel 2017, Martina.

Il 22 febbraio annunciano l’arrivo di un secondo figlio, questa volta un maschietto. A partire da maggio 2020, la loro complicità viene mostrata nel programma in onda su Rai 2, Un’ora sola vi vorrei.

Flora Canto e il nuovo show Fatto da Mamma

Dopo una lunga e variegata carriera tra cinema e televisione, Flora Canto entrerà per la prima volta nella casa degli italiani in veste di conduttrice di uno show tutto suo. Come da lei annunciato su Instagram il suo programma Fatto da mamma andrà in onda ogni sabato a partire dal 5 giugno.