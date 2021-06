La morte di Michele Merlo ha colpito duramente il mondo dello spettacolo e, prima ancora, la sua famiglia. Il cantante di Amici 16 è scomparso a 28 anni a causa di un’emorragia cerebrale dovuta ad una leucemia fulminante. Nelle scorse ore è stato aperto un fascicolo d’inchiesta per omicidio colposo, dopo la denuncia dei genitori circa possibili responsabilità nella morte del figlio. Gli stessi, hanno affidato ai social un toccante pensiero.

Morte di Michele Merlo, i post della madre e del padre

Una tragedia difficile da spiegare e da accettare, quella che ha colpito Michele Merlo e la sua famiglia.

Il giovane cantante di Amici ha iniziato a sentirsi male il 2 giugno, ma è stato rimandato a casa dall’ospedale. La sua morte sarà oggetto di indagine, ma la verità potrà solo lenire in parte il dolore per la sua perdita. La madre, Katia Ferrari, ha scritto: “Ciao amore mio grande. Saluta tutti lassù. Però ricordati che qui sotto ci siamo noi e sarai tu che dovrai darci la forza per andare avanti, altrimenti non ce la possiamo fare“. Come riportano numerose fonti, nel suo messaggio social ha poi aggiunto: “Sarai sempre la mia vita. ‘Mamma Katia’, mi chiamavi sempre così. Ti amo. Ti abbraccio con la tua canzone preferita“.

Ad accompagnare il post, Nuvole Bianche di Ludovico Einaudi.

Poche ma strazianti parole anche quelle del padre Domenico, che ha parlato della morte del figlio Michele così: “Questa sera guardate tutti il cielo, troverete una stella, la più luminosa è Michele. Vi abbracciamo tutti, vi voleva un gran bene. Noi vi vogliamo un bene immenso“.

Michele Merlo, l’addio di Maria De Filippi e della fidanzata Luna

I genitori non sono gli unici ad aver espresso pubblicamente un pensiero per la morte di Michele Merlo. Tra gli altri, la fidanzata Luna: “Ti ringrazio infinitamente per avermi fatto credere in me stessa e nell’amore” ha scritto.

Per poi aggiungere: “Non so quando e se sarò pronta a rituffarmi in questo mondo ma ci riuscirò, te lo prometto cuore mio, perché la forza che mi hai dato tu nessun altro mai riuscirà a darmela”.

Toccante anche il messaggio di Maria De Filippi, che col suo programma ha reso celebre Michele, in arte Mike Bird. “Profondo, malinconico nello sguardo e solare nel sorriso. Così ci sei apparso dal primo momento in cui ti abbiamo visto e così sei rimasto fino all’ultimo giorno che hai trascorso in casetta. La tua era una malinconia speciale, che lottava ogni secondo con quel sorriso che diceva l’esatto contrario” ha scritto.

