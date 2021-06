La notizia della morte di Michele Merlo è giunta all’improvviso provocando un forte dolore nei fan, negli amici e nei colleghi del giovane cantante. L’ex allievo di Amici è venuto a mancare ad appena 28 anni per un’emorragia celebrale dovuta a una leucemia fulminante e ora i mondi dello spettacolo e dei social si stringono virtualmente attorno alla sua famiglia. In queste ore, una delle persone che più amava Michele ha voluto dedicargli un’ultima dedica d’amore. La sua fidanzata Luna ha condiviso un lungo messaggio colmo di ringraziamenti, promettendogli di portarlo sempre nei suoi pensieri in futuro.

Michele Merlo: il dolore di fan e amici

Ieri il mondo dello spettacolo italiano ha perso un artista emergente: Michele Merlo. Il cantante aveva partecipato ad Amici di Maria De Filippi, facendosi così conoscere al grande pubblico, che lo aveva continuato a seguire anche al termine dell’esperienza televisiva. Nelle ultime ore, molti fan e amici del ragazzo hanno manifestato sui social il proprio dolore, ricordandolo con frasi di profondo affetto. “Stamattina il mio cuore si è rotto in mille pezzi. Non ho parole amico mio. Ti bacio sulla fronte e agli angoli della bocca sempre screpolati. Fai buon viaggio Michi” ha scritto Emma Marrone, conosciuta proprio durante la partecipazione al talent.

“Eri un ragazzo speciale e lo avevamo capito tutti” hanno commentato invece Maria De Filippi e la produzione di Amici.

Luna Shirin Rasia ricorda Michele Merlo: “Mio romantico ribelle”

Nelle ultime ore, anche la fidanzata di Michele ha voluto affidare ai social il suo dolore. La ragazza si chiama Luna Shirin Rasia e la sua relazione con il cantante non è mai stata al centro del gossip. Mentre la notizia della morte del suo giovane compagno stava iniziando a diffondersi, lei gli ha voluto dedicare alcuni brevi messaggi attraverso le stories del suo profilo Instagram.

La prima immagine pubblicata da Luna ritrae Michele alla guida di una macchina, ripreso di profilo, con il sole che sorge alla sua sinistra illuminando le prime ore del mattino.

“Tu, noi. Grazie di tutto mio romantico ribelle” ha commentato la giovane fidanzata del cantante, aggiungendo le emoticon di un cuore bianco e di una farfalla. Luna ha poi anche pubblicato un video, in bianco e nero, in cui si vedono le braccia e l’addome di Michele, su cui è coricato il bassottino della ragazza che spesso appare in altri post sul suo profilo.

“Per sempre così” ha scritto la fidanzata del cantante, accompagnando le immagini con alcuni secondi del brano “La stazione dei ricordi” del cantante Ultimo.

Luna Shirin Rasia dedica alcune stories al fidanzato Michele Merlo, morto in queste ore per via di una leucemia fulminante

L’addio della fidanzata di Michele Merlo: il post di Luna Shirin Rasia

Poco dopo aver pubblicato le stories, Luna ha condiviso un’ulteriore dedica a Michele Merlo insieme ad alcune immagini scattate insieme. Nelle fotografie scelte dalla fidanzata del cantante si vede lui in compagnia del suo bassottino, addormentato al suo fianco o intento a riposare abbracciato a lei.

L’ultimo degli scatti scelti da Luna, mostra un messaggio scritto su un foglio di carta da Michele per lei. “Quando dormi sei bellissima, buongiorno. Michi” le aveva infatti scritto il cantante su un pezzo di carta, ora divenuto ricordo dei momenti di spensieratezza trascorsi insieme lontano dal timore che la morte potesse interrompere il loro amore.

“Grazie, grazie di tutto, per sempre nel mio cuore” ha scritto Luna rivolgendosi al fidanzato. “Il destino ci ha fatti incontrare e come per magia ci ha fatto vivere momenti di amore puro, di gioia immensa in piccoli momenti e gesti, quelli che tanto amavamo” ha aggiunto ripensando a quanto vissuto insieme a lui.

Luna Shirin Rasia a Michele Merlo: “Sarai sempre in tutti i miei momenti”

Luna Shirin ha aperto il suo cuore a Michele scegliendo di rendere così noti alcuni teneri dettagli del loro rapporto. “Ti ringrazio infinitamente per avermi fatto credere in me stessa e nell’amore” ha scritto infatti lei ripensando a quanto vissuto. “Non so quando e se sarò pronta a rituffarmi in questo mondo- ha aggiunto- ma ci riuscirò, te lo prometto cuore mio, perché la forza che mi hai dato tu nessun altro mai riuscirà a darmela”.

Ribadendo la sua promessa a Michele, Luna ha voluto fargli sapere che in futuro non smetterà di rivolgergli i suoi pensieri. “Vivrò a pieno la vita per me e per te, sarai sempre in tutti i miei momenti e pensieri” ha infatti scritto giungendo poi alle ultime parole del suo messaggio.



“Ora smetti di sognare e vola tra le stelle e tuffati dentro al mare” ha concluso la fidanzata del cantante, firmandosi affettuosamente “Lulu”.

Chi è Luna Shirin Rasia

La fidanzata di Michele Merlo non sembra essere nota al mondo dello spettacolo e le poche informazioni che si hanno su di lei provengono direttamente dal suo profilo Instagram. Qui infatti la giovane dice di provenire da Bologna, ma poiché indica anche Caracas come città di origine, è probabile che abbia origini venezuelane. Dalla sua bio sul social si apprende inoltre che studia Culture e pratiche della moda all’Università di Bologna, nella sede di Rimini. Nei post sul suo profilo appare spesso in scatti professionali, in cui posa per case di moda. Non è chiaro da quanto tempo lei e Michele Merlo stessero insieme.